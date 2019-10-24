С какой целью проводятся инженерные исследования перед строительством

Мало просто определиться с подходящей территорией под застройку, необходимо также тщательно подготовиться к монтажным работам. В том числе, проводятся инженерно-геодезические изыскания для строительства и другие исследования, направленные на всестороннее изучение земельного надела. Благодаря отчетам различных специалистов можно будет решить множество задач.

Получение разрешения на строительство конструкции

Чтобы возвести любой объект, необходимо согласовать проект с органами архитектуры. В случае, если строение несет потенциальную опасность для окружающей среды и людей, количество необходимых исследований возрастает. В результате топосъемка, а также другие инженерные изыскания – необходимая мера, без которой застройка будет попросту нелегальной.

Увеличение срока службы объекта

Современные технологии дают возможность построить сооружение практически где угодно. Единственное, очень важно принять во внимание особенности и характеристики территории. Оценив все возможные риски, а также составив модель поведения готового объекта на местности, можно будет избежать ряда аварийных ситуаций, таких как:

затопление основания, цокольного или подвального этажа;

неравномерная усадка;

деформация фундамента и стен и пр.

Благодаря этому готовое сооружения прослужит максимально долго.

Сохранение окружающей среды

Любые монтажные работы предполагают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Чтобы избежать его, проводят инженерно-экологические изыскания для строительства, направленные на подробное изучение окружающей обстановки и вероятных изменений в экосреде. Будут разработаны меры, которые:

защитят природу и человека;

позволят возвести сооружение в соответствии с действующими нормами и стандартами.

Так у застройщиков не возникнет никаких проблем с проверяющими структурами.

Снижение издержек

Специалисты посоветуют, какие лучше подобрать материалы, а также определятся с типом фундамента без чрезмерной прочности. Это позволит застройщику сильно сэкономить. Кроме того, не потребуется дорогостоящий ремонт сразу по завершению монтажных работ (ведь все неблагоприятные факторы будут учтены). Так издержки еще более снижаются.

Достижение дополнительных задач

Кроме того, инженерно-геологические изыскания для строительства и прочие исследования дают возможность:

выявить полезные ископаемые, которые пригодятся при монтаже сооружения;

определить место под колодец или скважину;

выявить причины деформации сооружения.

Это делает инженерные изыскания очень действенным инструментом, который можно использовать для решения сразу многих задач.