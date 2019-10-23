СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Новости партнеров 23.10.2019

Прокат горнолыжной одежды и экипировки для всей семьи

Наступление зимы предвещает не только крепкие морозы и сугробы на улицах, но и начало нового лыжного сезона. И если Вы предпочитаете активный отдых в зимнее время года прокат горнолыжной одежды и инвентаря может оказаться как никогда кстати. Это позволит качественно подготовиться к открытию лыжного сезона, а также сэкономить время, избавив Вас от многочасовых походов в спортивные магазины и поиска нужной экипировки.

Арендовать все самое необходимое для активного зимнего отдыха в Москве предлагает компания «Прокат на Дмитровке». Здесь Вы можете воспользоваться недорогим прокатом горнолыжной атрибутики, включая одежду и защиту. Широкий ассортимент лыж, палок, наличие всех размеров ботинок и одежды позволяют подобрать подходящую лыжную экипировку под любую ростовку, в том числе детскую. Заказать аренду для катания на лыжах можно как в комплекте, так и по отдельности, что особенно удобно для тех, кто уже частично готов к поездке на лыжную базу.

Ознакомиться с доступными для проката товарами Вы можете на сайте https://prokatnadmitrovke.ru/, а уточнить информацию по телефону: +7 (495) 744-67-86.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове

ДРУГИЕ НОВОСТИ

«Королевский цирк»: грандиозные премьерные представления нового шоу пройдут 26 и 27 октября в Кемеровском цирке

23-10-2019

«Королевский цирк»: грандиозные премьерные представления нового шоу пройдут 26 и 27 октября в Кемеровском цирке
Это обсуждают: 25 октября пройдут ярмарки и новокузнечане жалуются на грязную воду в реке

23-10-2019

Это обсуждают: 25 октября пройдут ярмарки и новокузнечане жалуются на грязную воду в реке
Получить работу без резюме и опыта: в Новокузнецке прошла региональная сессия «Регион возможностей»

23-10-2019

Получить работу без резюме и опыта: в Новокузнецке прошла региональная сессия «Регион возможностей»
Работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником

23-10-2019

Работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником
Сергей Цивилев поздравил березовчан с новосельем

23-10-2019

Сергей Цивилев поздравил березовчан с новосельем
«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы

23-10-2019

«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы