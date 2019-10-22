Военный переезд вместе с Транс-Сити

Военный переезд — это легко!

Релиз #4

Военный переезд с компанией Trans-city.su

Выбирайте профессионалов!

Уже не первый год транспортная компания «ТСС» предлагает полный спектр услуг по мобильному переезду по России, переезды внутри страны, междугородние перевозки что на протяжении многих лет занимает лидирующую позицию среди компаний по переезду в России.

Предлагая комплексные услуги с полной прозрачностью, мы показали, что в нашей стране можно найти услуги по перемещению и мобильному транспорту по европейским стандартам.

С каждой выполненной работой мы получали рекомендации от довольных клиентов. Мы всегда ставим их на первое место, благодаря чему создали бренд. Мы здесь из-за вас, потому что вы цените усилия, которые прилагает к каждой работе, приобретая новых клиентов и рекомендации.

Если вы заинтересованы с том что-бы осуществить военный переезд вместе с компенсацией – обращайтесь на официальный сайт компании:

http://trans-city.su/uslugi/mezhdugorodnij-pereezd/voennyj-pereezd

Позвоните в транспортную компанию, чтобы переместить ваш дом или переехать в другой дом. Вместе с ними вы получите бесплатную оценку, сделанную специалистом по логистике прямо в вашей квартире или дома. Он установит правильную цену путем оценки всех факторов, участвующих в процессе перемещения мебели, предметов личного пользования, помещений, офисов, корпораций, банков, шкафов и остального.

Военный переезд с страховкой и компенсацией.

Обеспечивая сохранность и целостность товаров клиентов по контракту, они освобождают их от лишнего стресса перемещения. Компания по переезду ТСС гарантирует компенсацию и страховку до 1 млн руб. В дополнение к этой страховке вам гарантируют целостность вашей мебели благодаря многолетнему опыту, профессионализму и высококвалифицированным специалистам.

Компания предлагает юридическое обеспечение на контрактной основе. Вам также обеспечивают безопасность хорошо выполненной работы по переезду, переезды, в которых участвуют хорошо обученные команды опытных людей, во главе с эффективным координатором – это значительно упрощают процесс в целом.

Помечая мебель персонализированной моделью, достигнет конечного пункта назначения, где она будет собрана и расставлена по нужное для вас место.

Гарантия и возможности компании:

— Юридическая консультация — у юриста компании ТСС.

— Составляется опись и страхуются грузы до 1 млн руб. — полный рапорт.

— 100% компенсация вашего переезда — это один из ключевых преимуществ компании.

— Услуги сборщиков и грузчиков так-же входит в стоимость услуг.

— Полный переезд под ключ — это очень удобно — а главное для военнослужащих почти бесплатно!

— Военная ипотека.

* Военный переезд может быть и квартирным, обращаться к специалистам, чтобы получить необходимую информацию.