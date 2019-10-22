Преимущества органической косметики для волос

Органическая продукция становится одним из модных трендов. Касается это не только еды, но и косметики, используемой для ухода за кожей или волосами. Значок Organic на этикетке косметического средства означает, что в его составе нет вредных синтетических компонентов – парабенов, сульфатов, красителей, ароматизаторов, формальдегидов. Но это далеко не единственное преимущество органической косметики для волос. Хотите узнать больше – читайте статью до конца.

Натуральный состав

Чтобы косметическая продукция получила право называться органической, в ее составе должно быть не менее 95 % натуральных ингредиентов: масел, травяных экстрактов, протеинов, водорослей, минералов, аминокислот, продуктов пчеловодства и т. д. Все растения, которые используются для производства экстрактов и вытяжек, должны быть выращены по экологической технологии – без удобрений, пестицидов, гербицидов и ГМО.

В составе органической косметики для волос нет красителей и ароматизаторов, что обуславливает естественный цвет продуктов, травяной или масляный аромат.

Средства с пометкой Organic имеют небольшой срок годности. Консерванты в составе допустимы, но они должны быть абсолютно безвредными как для человека, так и для природы.

Бережное воздействие

Благодаря натуральному составу органическая косметика бережно воздействует на волосы и кожу головы. Активные вещества быстро попадают в клетки эпидермиса, волосяной фолликул и стержень, поэтому восстановление структуры локонов идет изнутри. Для органических продуктов характерен накопительный эффект, их воздействие хоть и не моментальное, зато более длительное, чем у традиционных косметических средств.

Не вредит окружающей среде

Упаковка косметической продукции Organic, а также все наклейки изготавливаются из биоразлагаемых материалов. Тара легко утилизируется и перерабатывается, а это означает, что почва и воздух не загрязняются отравляющими веществами, образующимися в процессе распада. Кроме того, косметика никогда не испытывается на животных.

Органическая линия Davines Authentic Formulas – многофункциональные продукты

Итальянская компания Davines также выпускает серию органической продукции. Косметика Davines Authentic Formulas многофункциональна – она подходит для ухода не только за волосами, но также за кожей лица и тела. В линейку входят: увлажняющий бальзам, очищающий нектар, питательное и восстанавливающее масло. В составе продуктов содержится 98 % натуральных ингредиентов и полностью отсутствуют силиконы, минеральные масла, красители, парабены и сульфаты, способные вызвать аллергические реакции.