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Новости партнеров 22.10.2019

Опыт «Просвещения» в сфере модернизации детских лагерей ляжет в основу решений для всех участников рынка

О проектах лагерей в Калининградской, Нижегородской и Московской областях участникам форума в Артеке рассказал советник президента Группы компаний «Просвещение» Отто Сопроненко.

Группа компаний «Просвещение» представила проекты модернизации инфраструктуры детского отдыха на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления, который прошел в Артеке.

«Те практики, которые мы как интегратор в сфере образования сейчас нарабатываем вместе с финансово-кредитными организациями и до конца этого года воплотим в жизнь, лягут в основу решений, которые будут предложены всему рынку, — рассказал советник президента Группы компаний «Просвещение» Отто Сопроненко. — Очень важны успешные кейсы, пилоты, и мы как ведущая организация образовательного рынка видим свою ответственность в том, чтобы быть в этом пионерами».

Детские лагеря можно разделить на несколько типов: малый (200–250 мест), средний (500 мест), базовый (800 мест) и опорный (1000–1200 мест), рассчитанный на всесезонную работу. Причем малый детский лагерь — самый сложный с точки зрения окупаемости формат: в этом случае необходимо участие государства, которое должно предоставлять гранты либо давать свои гарантии. «У нас есть такой пилот, мы его реализуем в Калининграде. “Просвещение” там занимается обеспечением коробочного решения», — уточнил Отто Сопроненко.

Проект базового сезонного лагеря Группа компаний воплощает в жизнь в Московской области. Для него уже отобран ряд объектов. Летом на форуме социальных инноваций было подписано соответствующее соглашение с правительством Московской области.

Еще один проект «Просвещения» — лагерь в Нижегородской области — уже реализован. «Мы создали образовательные и воспитательные программы, смогли обеспечить длинные деньги для заемщика, объект был модернизирован, отлично отработал весь сезон. Уже на следующий год, по нашей информации, есть много заявок», — добавил Отто Сопроненко.

Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления — один из приоритетов «Просвещения». Советник президента Группы компаний пояснил: «Мы видим колоссальную тенденцию к сокращению количества объектов детского отдыха и оздоровления. Это происходит по причине того, что отрасль недофинансирована. При этом спрос растет: мы видим динамику потребности в услугах полноценного детского отдыха и оздоровления».

Частному бизнесу сложно выйти на этот рынок из-за запрета на приватизацию объектов инфраструктуры для детей, которые находятся в собственности государства. Кроме того, это связано с большими расходами и рисками. Поэтому важно развивать механизмы государственно-частного партнерства. «При системном подходе мы сможем за достаточно короткие сроки — три-четыре года — увеличить количество детей, который получают услуги организованного отдыха и оздоровления, до 1,5 миллиона», — отметил Отто Сопроненко.

Для развития системы отдыха и оздоровления детей в России и стимулирования притока в сектор частных инвестиций была разработана и одобрена дорожная карта. План мероприятий направлен на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, проведение инвентаризации существующих объектов, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, разработку порядка софинансирования из федерального бюджета кредитов на развитие детского отдыха. Также был предложен ряд законодательных изменений, направленных на предоставление льгот на медицинские осмотры, на тепло- и электроэнергию, напомнила Екатерина Назарова, руководитель проекта «Центр инициатив» направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В результате реализации этого плана число негосударственных организаций, работающих в сфере загородного отдыха и оздоровления детей, должно вырасти с текущих 715 до 1209 в 2024 году. Планируется, что количество ребят, которые смогут отдохнуть за городом, увеличится почти в два раза — примерно до 3,5 миллиона.

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