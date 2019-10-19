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Новости партнеров 19.10.2019

Где купить телекоммуникационный шкаф за доступную стоимость

Телекоммуникационный шкаф — это сборная конструкция, использующаяся для телекоммуникационного и активного/пассивного сервисного оборудования. Найти необходимую модель можно на представленном ресурсе eserver24.ru.

Особенности использования и сферы применения

Данное оборудование активно используется в различных серверных для компактного и удобного размещения всех устройств. Кроме того, конструкция обеспечивает удобство при обслуживании, а также гарантирует качественные условия для нормальной работы. Вместе с тем, такой шкаф отлично защитит всю аппаратуру от несанкционированного доступа.

Для того чтобы правильно подобрать телекоммуникационный шкаф, каждый клиент обязательно должен изучить разновидности данной конструкции. Выделяют две основные:

  • Сварные. Такие шкафы отличаются своей жесткой конструкцией, которая способна выдерживать большие нагрузки. Однако стоит помнить, что из-за такой массивной конструкции, шкаф достаточно тяжело передвигать и он занимает много места.
  • Сборные. Стоит отметить главное преимущество — удобство транспортировки к месту. При этом, несмотря на разобранную конструкцию, их достаточно быстро можно собрать и установить.

EServer — это компания-лидер, которая специализируется на розничных продажах сетевого оборудования. Главный офис расположен в Санкт-Петербурге, но работы осуществляются по всей территории страны. Каждый специалист предоставляет высококачественную поддержку и сможет в любой момент проконсультировать по всем возникшим вопросам. Компания для производства использует только новые и усовершенствованные технологии, помогающие создать качественное и недорогое оборудование.

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