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Особенности задвижек чугунных: их преимущества и сфера применения

Различные системы, будь то водопроводные или электрические, для полноценной работы используют массу необходимых элементов. Одна из таких деталей — задвижка. Найти качественную модель можно на сайте https://teharmatura.ru/~Задвижки-чугунные.

Особенности устройства

Чугунная задвижка — это устройство, которое используется в определенных системах для перекрытия и оттока назад рабочей среды. Активно используется в магистралях, которые снабжают водой не только отдельные дома, но и целые районы. Опытный специалист скажет, что ни одна магистраль не обходиться без данного элемента.

Для того, чтобы приобрести задвижки с обрезиненным клином, предварительно необходимо ознакомиться со всеми параметрами. К ним относят:

  • Диаметр конструкции.
  • Предельное давление и показатели температуры.
  • Необходимая рабочая среда.

Выбирать задвижку нужно только в том случае, когда точно известен диаметр трубопровода, давление и тип рабочей среды. Стандартно такие устройства используется в системах горячей и холодной воды. Диапазон обрезиненных чугунных задвижек достаточно большой и достигает до 225 градусов.

Чугунная арматура отличается по нескольким характеристикам. В зависимости от типа затвора, чугунные устройства разделяют на клиновые или параллельные. В первом варианте часть уплотнения находиться под углом, а вот вторые включают в себя затворы с параллельной поверхностью для уплотнения.

Кроме того, магистрали отличают по типу давления. Всего выделяют три разновидности: малого, среднего и высоко. Чтобы определить разновидность достаточно посмотреть на сам корпус, потому что магистрали низкого давления используют задвижки с плоской конструкцией, средние — овального, высокого — вид шара.

Также стоит отметить и преимущества чугунной запорной арматуры. В отличие от стальной, они значительно выигрывают в плане стоимости. Кроме того, несмотря на сниженную стоимость, данные устройства отличаются своей высокой надежностью. Задвижку можно использовать по несколько раз, исключая риск возникновения коррозии.

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