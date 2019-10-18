СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 18.10.2019

Анализ на цирроз печени: тимоловая проба

Анализ на цирроз печени: тимоловая проба

Кроме биохимического анализа крови, при подозрении на цирроз печени иногда назначают тимоловую пробу. Делают ее нечасто. Нужны особые показания и рекомендации врача. Она позволяет определить, как синтезируются белки в печени. В норме результат будет 0-5 единиц. При показаниях выше нормы можно говорить о поражении печени алкоголем и наличии цирроза.

Как подготовиться к сдаче анализа

Анализ на печеночные пробы сдают несколько раз в одной и той же лаборатории, чтобы избежать ошибок и неточностей. Многократность процедуры нужна для отслеживания динамики и назначения правильного лечения.

Существует ряд правил, которые важно соблюдать перед сдачей биоматериала, чтобы исследования были максимально правдивые и точные:

· Кровь сдают строго на голодный желудок. Должно пройти не менее 10 часов с последнего приема пищи;

· Накануне нельзя употреблять алкоголь. В состоянии запоя анализ не проводится. Нужно выждать благоприятный момент;

· Исключают все физические нагрузки за сутки до сдачи биоматериала;

· Нельзя курить. Никотин действует на печень так же негативно, как алкоголь.

На данный момент биохимический анализ крови – это основной способ диагностики цирроза печени. Он помогает вовремя выявить патологию, показывает степень поражения органа. Исходя из результатов, лечащий врач назначает грамотный план лечения с положительной динамикой в будущем.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
С. Цивилев посетил село Листвянка Тисульского района – место рождения космонавта Алексея Леонова
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета

18-10-2019

Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета
Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги

18-10-2019

Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги
Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО

18-10-2019

Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО
Кемеровские сироты обрели новый дом

18-10-2019

Кемеровские сироты обрели новый дом
Акцию «Чистые руки» поддержали города Кузбасса

16-10-2019

Акцию «Чистые руки» поддержали города Кузбасса
Планы. Проекты: Сергей Цивилев встретился с главой Группы компаний «Каракан Инвест» Георгием Краснянским

16-10-2019

Планы. Проекты: Сергей Цивилев встретился с главой Группы компаний «Каракан Инвест» Георгием Краснянским