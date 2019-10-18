Анализ на цирроз печени: тимоловая проба

Кроме биохимического анализа крови, при подозрении на цирроз печени иногда назначают тимоловую пробу. Делают ее нечасто. Нужны особые показания и рекомендации врача. Она позволяет определить, как синтезируются белки в печени. В норме результат будет 0-5 единиц. При показаниях выше нормы можно говорить о поражении печени алкоголем и наличии цирроза.

Как подготовиться к сдаче анализа

Анализ на печеночные пробы сдают несколько раз в одной и той же лаборатории, чтобы избежать ошибок и неточностей. Многократность процедуры нужна для отслеживания динамики и назначения правильного лечения.

Существует ряд правил, которые важно соблюдать перед сдачей биоматериала, чтобы исследования были максимально правдивые и точные:

· Кровь сдают строго на голодный желудок. Должно пройти не менее 10 часов с последнего приема пищи;

· Накануне нельзя употреблять алкоголь. В состоянии запоя анализ не проводится. Нужно выждать благоприятный момент;

· Исключают все физические нагрузки за сутки до сдачи биоматериала;

· Нельзя курить. Никотин действует на печень так же негативно, как алкоголь.

На данный момент биохимический анализ крови – это основной способ диагностики цирроза печени. Он помогает вовремя выявить патологию, показывает степень поражения органа. Исходя из результатов, лечащий врач назначает грамотный план лечения с положительной динамикой в будущем.