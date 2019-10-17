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Новости партнеров 17.10.2019

«Просвещение» провело в Ульяновске конференцию о формировании у учащихся функциональной грамотности

Конференция «Организация образовательного процесса, направленного на формирование читательской грамотности учащихся в рамках международного мониторингового исследования PISA-2019» состоялась 10 октября в Ульяновске. В мероприятии, которое провела ведущий методист издательства «Просвещение» Галина Крюкова, приняли участие педагоги начальной школы и учителя русского языка и литературы.

Эксперт рассказала о формировании функциональной грамотности в предметном пространстве урока, рассмотрела вопросы финансовой грамотности в начальной и основной школе и представила новые актуальные проекты издательства — смысловое чтение в рамках внеурочной деятельности для начального образования, задачники «Формирование читательской грамотности» и «Формирование функциональной грамотности» для начальной и основной школы.

Конференция состоялась на площадке Губернаторского лицея №100 города Ульяновска – одной из лучших образовательных организаций региона. «Благодарю Группу компаний «Просвещение» за столь интересный и нужный семинар. На сегодняшний день тема функциональной грамотности — изучение и понимание того, как учащийся вступает в отношения с внешней средой, адаптируется и функционирует в ней, используя накопленные знания и умения, – имеет чрезвычайно важное значение», — отметил директор лицея, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2010», почетный работник сферы образования РФ Владимир Обласов.

Он напомнил, что Ульяновская область вошла в число 14 пилотных регионов России, где осенью 2019 года учащиеся проходят оценку по стандартам PISA. «Наша область впервые принимает участие в таком массовом исследовании. Нынешний семинар помог педагогам понять, как проходит PISA, что нужно делать, чтобы лучше подготовить к нему учеников», — указал Обласов.

Программа PISA (Programme for International Student Assessment) — одно из наиболее авторитетных международных исследований, которое проводится под эгидой ОЭСР и проверяет функциональную грамотность в школе среди 15-летних учащихся по трем основным направлениям: математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.
Директор Губернаторского лицея №100 предложил «Просвещению» долгосрочное сотрудничество: «В октябре наши учителя будут делиться педагогическими лайфхаками с педагогами города. После этой встречи мы готовы на площадке издательства транслировать лучшее из нашей методической копилки на педагогические коллективы России».

В рамках конференции была организована выставка учебно-методической литературы для подготовки к успешному прохождению тестирования. Все слушатели получили информационные материалы и сертификаты участников.
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Контактная информация для СМИ:
Группа компаний «Просвещение»
Тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 44-83
E-mail: pressa@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
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«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Сегодня учителя всех школ страны ежедневно используют продукты и решения Группы компаний. 
Группа компаний «Просвещение» — образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, школам и дошкольным организациям комплексный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов, дистанционное юридическое обслуживание и многое другое.

Одно из ключевых направлений развития компании — цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Этому способствуют созданные в 2017 году проекты для «Российской электронной школы», «Московской электронной школы», Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.

Группа компаний «Просвещение» активно участвует в реализации национального проекта «Образование»: одним из основных направлений деятельности является инвестирование в строительство школ, а также в создание современной информационно-образовательной среды, ресурсов и сервисов с использованием модели государственно-частного партнерства.

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