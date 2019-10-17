«Просвещение» провело в Ульяновске конференцию о формировании у учащихся функциональной грамотности

Конференция «Организация образовательного процесса, направленного на формирование читательской грамотности учащихся в рамках международного мониторингового исследования PISA-2019» состоялась 10 октября в Ульяновске. В мероприятии, которое провела ведущий методист издательства «Просвещение» Галина Крюкова, приняли участие педагоги начальной школы и учителя русского языка и литературы.



Эксперт рассказала о формировании функциональной грамотности в предметном пространстве урока, рассмотрела вопросы финансовой грамотности в начальной и основной школе и представила новые актуальные проекты издательства — смысловое чтение в рамках внеурочной деятельности для начального образования, задачники «Формирование читательской грамотности» и «Формирование функциональной грамотности» для начальной и основной школы.



Конференция состоялась на площадке Губернаторского лицея №100 города Ульяновска – одной из лучших образовательных организаций региона. «Благодарю Группу компаний «Просвещение» за столь интересный и нужный семинар. На сегодняшний день тема функциональной грамотности — изучение и понимание того, как учащийся вступает в отношения с внешней средой, адаптируется и функционирует в ней, используя накопленные знания и умения, – имеет чрезвычайно важное значение», — отметил директор лицея, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2010», почетный работник сферы образования РФ Владимир Обласов.



Он напомнил, что Ульяновская область вошла в число 14 пилотных регионов России, где осенью 2019 года учащиеся проходят оценку по стандартам PISA. «Наша область впервые принимает участие в таком массовом исследовании. Нынешний семинар помог педагогам понять, как проходит PISA, что нужно делать, чтобы лучше подготовить к нему учеников», — указал Обласов.



Программа PISA (Programme for International Student Assessment) — одно из наиболее авторитетных международных исследований, которое проводится под эгидой ОЭСР и проверяет функциональную грамотность в школе среди 15-летних учащихся по трем основным направлениям: математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.

Директор Губернаторского лицея №100 предложил «Просвещению» долгосрочное сотрудничество: «В октябре наши учителя будут делиться педагогическими лайфхаками с педагогами города. После этой встречи мы готовы на площадке издательства транслировать лучшее из нашей методической копилки на педагогические коллективы России».



В рамках конференции была организована выставка учебно-методической литературы для подготовки к успешному прохождению тестирования. Все слушатели получили информационные материалы и сертификаты участников.

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