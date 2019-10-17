В Екатеринбурге дан старт региональному этапу конкурса «Уроки победы»

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области провело 8 октября областной семинар-совещание, на котором был дан официальный старт региональному этапу Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».



Организаторами конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общества (РИО) и Группа компаний «Просвещение». В семинаре, состоявшемся в екатеринбургском Дворце молодежи, приняли участие руководители методических объединений, информационно-методических центров и ведущие педагоги-методисты муниципальных образований области.



Перед собравшимися выступили член оргкомитета конкурса, советник министра просвещения России, ответственный секретарь РИО, к.и.н. Андрей Петров и заместитель председателя жюри конкурса, руководитель экспертного совета Группы компаний «Просвещение», д.и.н., профессор Александр Данилов. В своих выступлениях они отметили роль и значение проводимого учительского состязания для сохранения исторической памяти о Великой Победе, познакомили участников семинара-совещания с основными условиями и этапами соревнования.



По словам Александра Данилова, конкурс имеет свои особенности. «Ранее подобные мероприятия проводились среди учителей истории и обществознания. Сейчас представлены 10 номинаций, в которых могут принять участие преподаватели самого широкого спектра гуманитарных дисциплин, в том числе русского языка и литературы, истории, географии, ИЗО, музыки. Другой особенностью является то, что сам формат методических разработок меняет свой облик: вместо обычного в таких случаях текстового материала участники могут представить цифровые версии своих материалов, включая, например, видеозаписи уроков в музеях», — отметил эксперт.

По словам руководителя экспертного совета «Просвещения», нынешний конкурс впервые становится международным, «раздвигая прежние национальные границы таких мероприятий».



«Прием заявок на конкурс, охватывающий многие страны мира, уже идет. Рассчитываем, что в нем примут участие тысячи активных и талантливых учителей и методистов со всей России и за ее пределами, которые покажут свои новые идеи и наработки, — отметил ответственный секретарь РИО Андрей Петров. — Это состязание для учителей станет одним из ключевых в программе мероприятий, которые пройдут в 2020 году в рамках Года памяти и славы, объявленного указом президента России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».



Андрей Петров указал, что благодаря «Урокам Победы» будет создана единая база данных лучших методических разработок по теме Великой Отечественной войны, столь востребованных в современных классах.



Итоги семинара-совещания были подведены на встрече представителей «Просвещения» и РИО с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановом. Стороны обсудили особенности проведения регионального этапа конкурса «Уроки Победы», в том числе вопросы его организационно-методического обеспечения.

