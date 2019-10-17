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Новости партнеров 17.10.2019

Куда пойти отдохнуть на выходных в Москве

Наступление выходных ждут все, и взрослые и дети. Конечно, каждый устает от рабочей недели по своему, а вот проводить отдых все хотят одинаково хорошо. Поэтому неудивительно, что еще в середине рабочей недели, многие родители, задумываются о том, где лучше всего им провести выходные с детишками. И сейчас в Москве, существует неплохое разнообразие таких мест, позволяющих каждый раз, проводить отдых в новых комфортных условиях.

Но прежде чем решать куда сходить в Москве на выходные, следует для начала, определится, какой вид отдыха будет предпочтительней всего. Ведь, отдыхать можно, например, посещая:

  • кино;
  • музей;
  • выставку;
  • бассейн;
  • парк и многие другие места.

Только когда будет решено, какой вид отдыха предпочтительней всего, можно начинать подбирать лучший вариант на ближайшие выходные.

Куда пойти отдохнуть на выходных в Москве

Интересные варианты

Если хочется ребенка отвести в место, где он с удовольствием израсходует всю свою энергию, и по прибытию домой быстренько ляжет спать. То следует обратить внимание на Нерф-арену BlasterTag. Созданная для детишек от пяти лет, она представляет собой лабиринт, в котором есть лазы и укрытия. После участия в такой игре, любой ребенок, будет спокойно себя вести и даст впоследствии родителям отдохнуть в одном из ближайших кафе или кино.

Куда пойти отдохнуть на выходных в Москве

При желании не только ребенка порадовать новыми впечатлениями, но и самим набраться положительных эмоций, можно посетить зоопарк. Он готов встретить гостей в любой сезон. Интересно будет всем членам семьи и в планетарии. Современное оборудование и новые программы, удивляют реалистичностью и множественной интересной информацией об окружающих землю планетах. Не стоит забывать и о цирках. Как бы ни говорили, что в музеях скучно, все же есть среди них и такие, что способны вызвать интерес у каждого члена семьи. Например, музей русских сказок «Жили-были». Этот необычный в оформлении музей, способен сразу погрузить в мир фантазии и сказочности.

Куда пойти отдохнуть на выходных в Москве

Для любителей животных, неплохим выбором может стать посещение зоостудии животных-актеров «Ковчег». Но нужно заметить, что детишкам посещать эту зоостудию разрешено лишь с 6-ти лет. Обратить внимание следует и на разнообразие аквапарков, присутствующих в Москве. Присутствующее в этом городе их количество позволяет бывать в каждом из них в выходные дни, лишь раз в месяц. Поэтому отдых в таких заведениях, вряд ли быстро надоест. Конечно, это не все интересные места, которые Москва может предложить семье для проведения веселого досуга. Но они, являются одними из лучших.

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