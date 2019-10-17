Чем фильмы 3D отличаются от фильмов 4к

Если ранее все любители кино, искали фильмы в 3D формате, то в последнее время, популярность приобрели фильмы в 4к. Найти их в интернете не составляет труда. Например, уже сейчас на сайте «Киноговно» имеется таких фильмов неплохое разнообразие. И многие из них выпущены, в прошлом и текущем году. Иными словами, посмотреть в таком формате новые фильмы не составляет проблем.

Хотя удивляться этому нечего. Ведь формат 4к, является новым, поэтому и фильмы в этом формате можно найти лишь выпуще6ные в последние годы. Конечно, найти в 3D формате фильмы последних годов выпуска также возможно, что нередко, вызывает множество вопросов у киноманов, относительно того, в каком формате все же лучше всего сейчас смотреть фильмы? А действительно, какой лучше формат 3D или 4к? Конечно, можно сказать, что выбор формата зависит от предпочтений зрителя. Но это не совсем так. Ведь между просмотрами фильма в этих форматах, имеется существенная разница, которую нужно учитывать.

Особая разница

Чтоб понять явные отличительные моменты между этими форматами, следует обратить внимание на то, что требуется человеку для просмотра фильма в 3D формате? Все верно, для этого ему необходимо иметь специальные очки. И хотя этот аксессуар можно купить за копеечную цену, все же не каждому человеку нравится в них смотреть фильм. Да, этот аксессуар сложно назвать удобным или привычным. Особенно если вспомнить, что в них используются разного цвета линзы. Для просмотра фильма в 4к, использовать очки или иные виды аксессуаров не нужно.

Но на этот отличительные аспекты не заканчиваются. Большинство любителей фильмов в 3D формате, нередко замечают, что после просмотра такого фильма, начинают болеть глаза. Да, просмотр фильма в этом формате, глазам ничего полезного не приносит. Они быстрее устают, что порой приводит к увеличению слезоотделения и покраснению. Просмотр фильма в 4к, не имеет таких последствий.