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Как выбрать шкаф-купе: особенности выбора

Для хранения одежды в доме обычно имеется огромный шкаф. Очень важно подобрать этот вариант мебели так, чтобы в него помещались все необходимые вещи. Как раз для решения этой проблемы идеально подойдут встроенные шкафы купе на заказ.

Как правильно выбрать шкаф-купе

Как и с выбором любой мебели, шкаф требует особого подхода. Чтобы конструкция подходила не только к интерьеру, но и была как-раз по размеру, стоит обращать внимание на следующие характеристики:

  • Материал дверей. Прежде чем выбирать и купить шкаф купе, необходимо определиться с дизайном дверей. Несмотря на то, что зеркальная основа — достаточно распространенный вариант, но он имеет множество недостатков. К примеру, зеркало намного быстрее грязниться, тем самым требуя к себе особого подхода.
  • Размеры. Это одна из главных характеристик, на которую нужно обратить внимание в первую очередь. На это параметр влияет площадь помещения, где будет стоять шкаф-купе. Первоначально нужно определиться с размером, а только после этого выяснить примерные габариты.
  • Механизм открывания. Существует две разновидности: дверь передвигается по специальному пазу на роликах, ролики установлены на монорельсу. Первый вариант хоть и более распространенный, но менее надежный, ведь ролик может сойти с паза от сильного удара. Второй вариант более защищен от ударов и попадания пыли.

Найти подходящую модель встроенного шкафа можно на сайте https://rumian.ru/..

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