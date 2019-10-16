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Румынское гражданство

Большинство жителей пытаются найти лучшее место для проживания с высоким уровнем жизни. Отличный вариант для этого — европейские страны, а именно Румыния. Особенности получения румынского гражданство можно узнать на этом сайте.

Для того, чтобы стать гражданином Румынии обязательно должно быть соблюдено основное правило — наличие предков на территории этой страны, родившиеся с 1918 по 1940 год. На гражданство могут подавать все люди, у кого в роду был хотя бы один прямой родственник, рожденный в пределах Румынии. Кроме того, до 1940 года, страна имела и другие границы, куда входила Молдова, Черновицкая область и южная часть Одесской области Украины. Если человек сможет предоставить сведенья, что его предок был рожден на этих землях, то шанс получить гражданство будет очень большим.

Срок получения румынского гражданства будет полностью зависеть от места, где его будут подавать. Обычно сама процедура занимает около двух лет. Не стоит верить посредникам, которые обещают ускоренную программу, ведь в большинстве случаев это обман и можно только зря потерять драгоценное время и деньги.

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