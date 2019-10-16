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Новости партнеров 16.10.2019

Зачем нужен майнер и его основная конструкция

Из-за приличного скачка Биткоина, сейчас практически все знают о криптовалюте и хотят ее заработать. Чтобы этого добиться, нужно использовать майнеры, такие как antminer s9 характеристики. С помощью них можно зарабатывать всю необходимую криптовалюту.

Майнинг — это единственных способ заработка криптовалюты. Для того чтобы обеспечить все необходимые условия, пользователь должен использовать майнеры, которые можно приобрести на ресурсе https://miner-world.ru/.

Майнер Bitmain Antminer S9 — это конструкция, выполнена в стандартном форм-факторе. Само устройство имеет вытянутый алюминиевый корпус, где на задних и передних панелях установлены кулера. Благодаря данным элементам, оборудование обеспечивает себе вентиляцию. Вместе с этим, все органы конструкции обеспечивают себе качественную циркуляцию воздуха. Созданный таким способом воздушный канал, избавляет от излишней теплоты, а самому майнеру создаются все удобные и комфортные условия для работы.

Кроме того, на верхней панели установлен контроллер, работающий вместе с картой СД, а также парочкой индикаторов. asic miner s9 окупаемость данного устройства достаточно быстра, так как его мощная конструкция позволяет долго работать и  майнить криптовалюту.

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