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Новости партнеров 16.10.2019

Особенности и преимущества натяжных потолков

Постепенно мода на простые белые потолки уходит в никуда, а на смену им приходят новые современные варианты. Натяжные потолки хоть не совсем новый вариант потолочной отделки, но не менее популярный. Заказать натяжные потолки в Калуге можно на представленном ресурсе.

Особенности данной разновидности потолков

Натяжные потолки — хоть и не новая конструкция, но достаточно популярная. Благодаря своим положительным характеристикам, большинство владельцев предпочитают выбирать именно этот тип потолка. Рассмотрим подробнее все преимущества данной разновидности:

  • Простота установки. Несмотря на вроде бы сложную конструкцию, устанавливать ее достаточно легко. На одну среднюю комнату может уйти не более 3 часов. Такая скорость обусловлена тем, что для установки конструкции не нужно использовать множество инструментов, а потолок хоть как-то обрабатывать.
  • Прочность. Даже если сосед начнет топить, то внутрь помещения абсолютно не попадет никакая вода. Все из-за прочной и качественной конструкции, которая способна выдержать большие нагрузки.
  • Цена. Сейчас из-за большой конкуренции, цены на данную услугу небольшие.

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