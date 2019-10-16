Потенциалекс: свойства и состав

Согласно статистике, около 90% всех мужчин страдают от проблем с мочеполовой системой. Многие даже не придают внимание серьезным симптомам, ведь единоразовые осечки могут случиться с кем угодно. Для решения этой проблемы специалисты придумали Potencialex.
Что собой представляет данный препарат?
Потенциалекс — это средство на основе растительных компонентов для мужчин. Сам препарат состоит из 10 капсул по 0,5 грамм и предназначен для устранения проблем с эректильной функцией у мужчин. Кроме того, данный препарат используется в качестве профилактического средства в решении проблем с мочеполовой системой.
Важно помнить, что данный препарат — это не полноценное лекарственное средство. Изготовлением занимается российская компания. Кроме того, потенциалекс имеет сертификат качества Таможенного Союза.
Чтобы лучше узнать весь препарат, необходимо разобрать подробно его состав. Туда входят:
- L-карнитин. Это необходимый элемент для мочеполовой системы. Его применение улучшает метаболизм в тканях мочевой системы.
- Растительные добавки. Сюда входят семена кедра, винограда, тыквы и др.
- Мальтодекстрин. Это незаменимый элемент, использующийся в спортивных добавках. Натуральный и не приносит никакого вреда.