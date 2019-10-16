Потенциалекс: свойства и состав

Согласно статистике, около 90% всех мужчин страдают от проблем с мочеполовой системой. Многие даже не придают внимание серьезным симптомам, ведь единоразовые осечки могут случиться с кем угодно. Для решения этой проблемы специалисты придумали Potencialex.

Что собой представляет данный препарат?

Потенциалекс — это средство на основе растительных компонентов для мужчин. Сам препарат состоит из 10 капсул по 0,5 грамм и предназначен для устранения проблем с эректильной функцией у мужчин. Кроме того, данный препарат используется в качестве профилактического средства в решении проблем с мочеполовой системой.

Важно помнить, что данный препарат — это не полноценное лекарственное средство. Изготовлением занимается российская компания. Кроме того, потенциалекс имеет сертификат качества Таможенного Союза.

Чтобы лучше узнать весь препарат, необходимо разобрать подробно его состав. Туда входят: