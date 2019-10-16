СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 16.10.2019

Как выбрать карнавальный костюм ребенку

Каждый родитель знает, что такое утренники в детском саду. Все дети хотят выглядеть лучше всех, поэтому родители сталкиваются с проблемой выбора подходящей одежды. Чтобы упростить себе выбор, можно сразу купить карнавальные костюмы за выгодную стоимость.

Как выбрать карнавальный костюм ребенку

Каждый родитель хочет, чтобы его малыш был на утреннике, как на настоящей сказке. Именно для этого нужно подобрать подходящий образ любимого персонажа, для того чтобы ребенок почувствовал себя главным героем в этом мире.

Уже давно прошли те времена, когда мамы и бабушки ночами сидели за машинкой, стараясь сделать для ребенка идеальный образ. Сейчас ассортименты магазинов предлагают широкий выбор карнавальных костюмов, которые удовлетворят любое желание малыша. Кроме того, чтобы не покупать целый костюм, родители могут взять его напрокат, тем самым сэкономив свои финансы.

Прежде чем выбирать маскарадный костюм, родители должны учитывать следующие моменты:

  • Если родители идут выбирать костюм без ребенка, то желательно взять с собой что-то из одежды малыша. Если покупка осуществляется в интернет-магазине, то нужно вооружиться метром. Благодаря удобной размерной сетке, можно подобрать идеальный по размеру костюм.
  • Выбранный персонаж обязательно должен соответствовать характеру ребенка. К примеру, активным мальчикам лучше подходит образ хулигана, а вот спокойные отлично смотрятся в роли принцев.
  • Главная характеристика любого карнавального костюма — его удобство. Очень важно, чтобы выбранная одежда была комфортной и не сковывала движения малыша. Кроме того, не стоит выбирать синтетические ткани, поскольку ребенок проведет не один час в этом образе.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний
Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня
С. Цивилев посетил село Листвянка Тисульского района – место рождения космонавта Алексея Леонова
Разрушая стереотипы: в Кемерове открылась фотовыставка из 15 портретов женщин, больных раком
Новые подходы в лечении: в Кемерове прошёл 8-й Съезд кардиологов СФО

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Стал известен окончательный состав участников VII международного турнира «Шахтерская слава»

16-10-2019

Стал известен окончательный состав участников VII международного турнира «Шахтерская слава»
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником

16-10-2019

Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
Мгновения славы на фото: в Кемерове открылась выставка, посвященная турниру "Шахтерская слава"

15-10-2019

Мгновения славы на фото: в Кемерове открылась выставка, посвященная турниру «Шахтерская слава»
Прошли, познакомились, изучили: кузбасские школьники проложили туристический маршрут по реке Кия

15-10-2019

Прошли, познакомились, изучили: кузбасские школьники проложили туристический маршрут по реке Кия
Это обсуждают: о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе и чем закончилась история с кисточкой для рисования в голове девочки

15-10-2019

Это обсуждают: о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе и чем закончилась история с кисточкой для рисования в голове девочки
«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове

15-10-2019

«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове