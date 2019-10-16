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Новости партнеров 16.10.2019

Что такое эко-продукты и почему они так необходимы для жизни

Сейчас человечество активно продвигает в массы здоровый образ жизни. Немаловажную роль в таком образе жизни играют продукты, ведь от них полностью зависит здоровье и самочувствие человека. Чтобы перестать засорять свое тело вредной едой, вместо нее выбирают эко-продукты. Весь ассортимент данных продуктов смотри тут.

Что такое эко-продукты и чем они отличаются от обычных?

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с понятием “эко-продукты”, но мало кто понимает их значение. В первую очередь, это те разновидности продуктов, которые экологично-чисты, при этом совершенно безопасны и полезны. К данной разновидности продуктов могут относиться не только фрукты, овощи, злаки, но и молоко и мясная продукция. Из это можно сделать вывод, что любой продукт, выращенный в экологично чистой зоне, без добавления искусственных стимуляторов, считается эко-продуктом.

Ни для кого не секрет, что сейчас многие производители активно добавляют в свою продукцию разнообразные добавки, чтобы ускорить рост или улучшить внешний вид. К примеру, в корма животных часто добавляют гормоны, а вот в овощи и фрукты — искусственные красители и ГМО. Если добавить еще к этому списку токсичную упаковку, то от количества вредоносных веществ, которые поступают в организм, становится действительно страшно.

В Америке и Японии уже продолжительное время эко-продукты активно поставляются потребителям. В России с этим положением намного хуже. Очень часто производители стараются получить больше прибыли с меньшими затратами, поэтому это приводит к тому, что покупатели в РФ получают некачественную еду, а сама эко-продукция может стоить в несколько раз больше.

Вкусноед — это главный поставщик полезных продуктов в магазины России.

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