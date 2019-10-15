Приходите завтра

Более 1,5 тыс. юношей и девушек приняли участие в заключительном этапе конкурса «Сыны и дочери Отечества» – смотре-параде «Марш победителей», партнером проведения которого выступила Группа компаний «Просвещение».



Конкурс «Сыны и дочери Отечества» проходит с 2015 года по инициативе Автономной некоммерческой организации «Центр ресурсов «Р.О.С.ТО.К» при поддержке Министерства обороны РФ. Его цель – способствовать совершенствованию форм и методов работы по патриотическому воспитанию средствами культуры и искусства. Конкурс включает региональные отборочные туры в номинациях «Художественное слово», «Агитбригада», «Малые театральные формы», «Народный танец», «Патриотический танец», «Стилизованный танец», «Смотр строя и песни», «Патриотическая и военная песня», «Академическая вокально-хоровая культура», «Инструментальное исполнительство» и заключительный этап – «Марш победителей». В этом году региональные отборочные туры прошли в Ростове-на-Дону, Уссурийске, Перми, Ногинске, Ульяновске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Севастополе.



За четыре года реализации проекта в конкурсных выступлениях, военно-патриотических акциях, круглых столах, творческих встречах с ветеранами и действующими военнослужащими, имеющими высокие боевые награды и звания, приняли участие более 16,5 тыс. человек в возрасте до 22 лет из разных уголков России.



«Марш победителей» состоялся 6 октября 2019 года в московском концертном зале «Измайлово». На праздничный концерт, в рамках которого были организованы торжественная церемония награждения победителей и вручение специальной премии «За активную работу по формированию российской гражданской идентичности у подрастающего поколения», собрались более 1,5 тыс. юношей и девушек.



«Конкурс «Сыны и дочери Отечества» имеет очень важное значение: он способствует патриотическому воспитанию молодежи по всей России. Наша общая цель — вырастить поколения, которые знают свою страну и гордятся ею, чувствуют ответственность за ее судьбу, — отметила Директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова. – Решения «Просвещения» для российской системы образования, в том числе специальные проекты для учащихся кадетских классов, позволяют воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе исторических и национально-культурных традиций России».

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«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Сегодня учителя всех школ страны ежедневно используют продукты и решения Группы компаний.

Группа компаний «Просвещение» — образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, школам и дошкольным организациям комплексный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов, дистанционное юридическое обслуживание и многое другое.



Одно из ключевых направлений развития компании — цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Этому способствуют созданные в 2017 году проекты для «Российской электронной школы», «Московской электронной школы», Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.



Группа компаний «Просвещение» активно участвует в реализации национального проекта «Образование»: одним из основных направлений деятельности является инвестирование в строительство школ, а также в создание современной информационно-образовательной среды, ресурсов и сервисов с использованием модели государственно-частного партнерства.