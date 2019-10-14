Достоинства использования новых систем управления очередью

Многочисленные очереди у кабинетов для приема граждан – реальность нашего времени, несмотря на всеобщую компьютеризацию и перевод предприятий на новые часы работы. Даже открытие многофункциональных расчетных центров и так называемых «единых окон» не стало решением проблемы. Тем более что количество посетителей неизменно растет, а персонал в большинстве случаев не настроен на увеличение своей «пропускной способности». Для многих предприятий решением проблемы стала система управления очередью с помощью новых терминалов. В несколько кликов посетитель может записаться на прием на удобное время, получив талон с указанием его места в очереди. А руководство получит исчерпывающий и достоверный отчет, где отмечены:

количество и время наплыва посетителей;

число граждан, принятых каждым сотрудником, и затраченное время на каждого посетителя;

простои и сбои в работе персонала по его вине;

сведения о вопросах, решаемых каждым специалистом, что лишний раз станет доказательством уровня его квалификации;

прочая информация, имеющая отношение к качеству обслуживания граждан.

Обратите внимание: система электронной очереди МАКСИМА Прайдекс не имеет никакого отношения к записи в детские дошкольные учреждения. Задача нового оборудования – организация эффективного приема посетителей в приемных банков, налоговых служб, медицинских центров и т.д.

Какие проблемы решает внедрение системы электронных очередей

Говорить о достоинствах новых терминалов можно очень долго. В числе наиболее важных преимуществ стоит назвать:

«встречу» клиента на входе в учреждение, что избавляет от поиска нужного кабинета или специалиста;

запись в удобный день и в подходящее время за пару кликов по интерактивному экрану;

возможность избежать ожидания под кабинетом и четко зафиксировать для себя время приема, чтобы не опоздать к специалисту.

Новая система электронной очереди поможет организовать работу сотрудников компании, исключая чрезмерную нагрузку и простои в течение рабочего времени. Равномерное распределение посетителей на каждый рабочий день обеспечит комфортные условия труда. А выделенного времени на прием каждого клиента будет достаточно, чтобы спокойно решить все его проблемы и проконсультировать по интересующим вопросам. При условии грамотной настройки и тестирования терминалы организации электронных очередей помогут оптимизировать работу компании и повысят ее репутацию.