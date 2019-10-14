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Батарейка – сердце техники

Даже если вы приобрели самую дорогую и брендовую технику, она не будет работать без элементов питания. Батарейка выступает именно таким элементом, без которого не получиться послушать любимую музыку на радио, посмотреть телепередачу на новенькой плазме или спастись от жары с кондиционером. Каждое устройство привязано к пульту управления, где батарейки уж точно понадобятся. Кроме того, без них не обойтись в таких устройствах, как: фототехника, настенные и наручные часы, аудиоплееры, пульты дистанционного управления, электробритвах. И перечень далеко не полный. Как быть, если вы столкнулись с необходимостью купить батарейку д оптом, скажем, для целого предприятия? Тут точно нельзя ошибиться, поэтому, давайте разбираться.

Батарейка – сердце техники

Тип и размер батарейки

В магазинах производители представляют огромный ассортимент товара под любое устройство: они отличаются по форме, размеру, цвету, назначению, производителю. Какие характеристики нужно знать в первую очередь, чтобы немного разобраться в этом, казалось бы, запутанном деле?

По сути, любая батарейка состоит из однотипных элементов питания. В зависимости от формы и размера частиц питания, по американской системе букв их разделили на виды. По типам или типоразмерам разделяют батарейки:

  • АА
  • ААА
  • АААА
  • А23
  • D
  • C
  • 333b
  • PP3

Самые часто используемые – это батарейки типа АА и ААА, С. Купить батарейку АА, например, можно практически в любом магазине. Остальные – подходят для техники узкой специализации или для других профессиональных потребностей.

Тип элемента питания зависит от назначения: это может быть, собственно, батарейка или аккумулятор. Они отличаются видами химической реакции. Аккумуляторы можно подзаряжать, что позволят использовать его несколько раз. Батарейки же – это гальванические элементы, которые со временем исчерпывают свой заряд и со временем становятся непригодными.

Батарейка – сердце техники

Какой материал выбрать?

Каждый элемент питания состоит из некоторых активных компонентов. Это могут быть электролиты, аноды и катоды. В зависимости от них, выделяют литиевые, солевые, ртутные, серебряные и щелочные батарейки. Вид материала изготовления указывают на маркировке продукта соответствующей буквой.

· Солевые батарейки обозначают буквой R. Этот вид придумали в далеких 50-х годах. Они недорогие, и могут применяться практически в любом устройстве с низким потреблением энергии. Однако, солевые батарейки имеют недолгий срок эксплуатации (до 2 лет).

· Литиевая батарейка обозначается CR. Купить литиевые батарейки выйдет немного дороже, чем солевые, однако их можно использовать значительно дольше – до 15 лет. Они также относительно универсальны и успешно выдерживают перепады температур. Кроме того, они намного плотнее и содержат больший запас энергии.

· Щелочные батарейки с маркировкой LR – так же хорошо переносят температуру, особенно мороз. Срок их использования сокращается до 5 лет. Отличаются высокой герметичностью и достаточной увесистостью, по сравнению с солевыми.

· Ртутные элементы питания используются без перебоев до 10 лет. Они имеют высокую энергетическую плотность и емкость. Цена на такие батарейки достаточно высокая. Еще одна проблема – это вопрос утилизации: этот вид содержит радиоактивные вещества, поэтому батарейку нельзя просто выбросить в мусор. Из-за этого, в некоторых странах они запрещены.

· Серебряная батарейка SR – имеют длительный срок использования и применяются для часов или детских игрушек. По характеристикам они очень схожи с ртутными, однако, не содержат никаких радиоактивных материалов и никак не влияют на окружающую среду. По себестоимости они выходят достаточно затратными, так как материал изготовления достаточно ценный, поэтому батарейки выпускаются в маленьких размерах.

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