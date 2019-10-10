Что нужно знать о гос закупках

Многие предприниматели мечтают, чтоб у них осуществлялись госзакупки. Ведь, как правило, такие закупки всегда отличаются крупными заказами, приносящими в итоге предпринимателю хорошую прибыль. Поэтому независимо от того, занимается предприниматель предоставлением определенных услуг, или производством определенной продукции, он при появлении возможности получить заказ от государства, старается не упустить.

Но нередко из-за отсутствия определенных знаний в том, как проводятся эти государственные закупки, вероятность получения заказа, сводится к нулю. Удивительно, но большинство предпринимателей, впервые решившихся принять участие в госзакупках, знают лишь о том, что необходимо иметь специальный счет. Обратите внимание, что специальные счета нужны для обеспечения подаваемых поставщиками заявок на участие в госзакупках.

Требование обеспечить заявку устанавливает заказчик. В некоторых случаях он даже обязан это делать по закону. Поэтому специальные счета — очень важный инструмент, который широко используется поставщиками для участия в государственных торгах. Подробнее о спецсчетах можно узнать на этом сайте. Да, наличие этого счета, является важным. Но помимо него, есть и другие условия, при невыполнении которых, можно забыть об участии в госзакупках.

Иные важные правила

Следует сразу сказать, что правил, которых нужно придерживаться немного, но все они важны. Первое, что должен понимать предприниматель, решившийся оказаться одним из участников в борьбе за тендер, что среди всех принимающих в этом процессе поставщиков, присутствует равноправие. Поэтому неважно, какой величины у предпринимателя имеется компания, и какой у него ежегодный доход. Тут все имеют одинаковые возможности на получение госзаказа.

Независимо от того, что предприниматель может предложить государству, это предложение должно помогать государству, экономить бюджет. В госзакупках, также исключена коррупция. Весь процесс должен проходить лишь при честных условиях. Последние два важных условия, касаются предоставлении возможности проверки любого этапа, из которого состоит процесс госзакупки и принятие предпринимателем ответственности пред законом.