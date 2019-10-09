Самые важные маркетинговые термины

Как руководитель бизнеса или предприниматель, вы часто сталкиваетесь с маркетинговыми терминами, в письменной или устной форме, о которых вы не знаете точного значения. Важно, чтобы, когда вы разговариваете со своим специалистом по маркетингу, они также использовали слова и объяснения, которые вы понимаете, чтобы вас не поняли неправильно. Цель этой статьи — получить более полное представление об этих терминах и почувствовать себя как дома при обсуждении со специалистом по маркетингу или SEO командой.

Обычно используемые маркетинговые термины

Контент- маркетинг . Контент-маркетинг — это совокупность маркетинговых приёмов, при котором мы оцениваем текстовой и визуальный контент. Это включает в себя точное определение читателей, оценку их потребностей, создание различных письменных, аудио и видео материалов и их точное распространение среди заинтересованных лиц. Публикации в социальных сетях, информационных бюллетенях, блогах или даже вебинарах.

. Контент-маркетинг — это совокупность маркетинговых приёмов, при котором мы оцениваем текстовой и визуальный контент. Это включает в себя точное определение читателей, оценку их потребностей, создание различных письменных, аудио и видео материалов и их точное распространение среди заинтересованных лиц. Публикации в социальных сетях, информационных бюллетенях, блогах или даже вебинарах. Маркетинговый канал : источники или средства, которые ваш сайт использует для привлечения потенциальных клиентов и привлечения клиентов. Например, реклама, новостная рассылка, пиар-статьи, поисковая оптимизация и т. д.

: источники или средства, которые ваш сайт использует для привлечения потенциальных клиентов и привлечения клиентов. Например, реклама, новостная рассылка, пиар-статьи, поисковая оптимизация и т. д. Входящий маркетинг. Входящий маркетинг — это набор каналов (см. выше), которые мы используем для достижения конкретной цели. В конце концов, смысл входящего маркетинга заключается не только в том, чтобы привлечь новых клиентов из одного источника, но и в использовании нескольких решений для постоянного обеспечения клиентской базы вашего бизнеса. Входящий маркетинг включает в себя все процессы, которые вы используете для привлечения клиентов.

Органический : одна из основных концепций маркетинга. Это означает, что за это не платят. Например, мы часто используем термин органический трафик / трафик веб-сайта, чтобы показать процент людей, которые приходят с неоплачиваемых каналов.

: одна из основных концепций маркетинга. Это означает, что за это не платят. Например, мы часто используем термин органический трафик / трафик веб-сайта, чтобы показать процент людей, которые приходят с неоплачиваемых каналов. Воронка : Когда речь заходит об этом, речь идет о воронке маркетинга и продаж. Это процесс, который поддерживает онлайн-маршрут и действия тех, кто заинтересован вашими услугами, пока он не станете клиентом. Если вы представите воронку перед собой, ее верх будет больше, а дно узкое. Но, к сожалению, посетители этих веб-сайтов не все покупатели, поэтому по мере продвижения к покупкам мы будем иметь дело с меньшим количеством людей по мере сужения воронки. Во время оформления заказа вы можете потерять еще больше людей на страницах вашего продукта, например, если у вас есть интернет-магазин, и в итоге вы получите количество людей, которые фактически заплатили за ваш продукт. Они будут в нижней части воронки.

: Когда речь заходит об этом, речь идет о воронке маркетинга и продаж. Это процесс, который поддерживает онлайн-маршрут и действия тех, кто заинтересован вашими услугами, пока он не станете клиентом. Если вы представите воронку перед собой, ее верх будет больше, а дно узкое. Но, к сожалению, посетители этих веб-сайтов не все покупатели, поэтому по мере продвижения к покупкам мы будем иметь дело с меньшим количеством людей по мере сужения воронки. Во время оформления заказа вы можете потерять еще больше людей на страницах вашего продукта, например, если у вас есть интернет-магазин, и в итоге вы получите количество людей, которые фактически заплатили за ваш продукт. Они будут в нижней части воронки. Конверсия : это слово, которое вы, наверное, слышали бесчисленное количество раз. Число конверсии — это процент маркетингового элемента, который достиг своей цели. Например, если на одно из ваших объявлений нажали 500 из 10000 показов рекламы, это объявление будет иметь 5% коэффициент конверсии. Но если вы поставите цель, чтобы на вашем готовом сайте клиент наодилсяь не менее 1 минуты, эти 5% упадут еще больше, поскольку не все 500 человек будут смотреть ваш сайт более минуты. Конверсии всегда следует рассчитывать для четко определенной цели.

: это слово, которое вы, наверное, слышали бесчисленное количество раз. Число конверсии — это процент маркетингового элемента, который достиг своей цели. Например, если на одно из ваших объявлений нажали 500 из 10000 показов рекламы, это объявление будет иметь 5% коэффициент конверсии. Но если вы поставите цель, чтобы на вашем готовом сайте клиент наодилсяь не менее 1 минуты, эти 5% упадут еще больше, поскольку не все 500 человек будут смотреть ваш сайт более минуты. Конверсии всегда следует рассчитывать для четко определенной цели. Поисковая оптимизация / SEO: SEO является очень хорошим примером получения органических просмотров сайта. Поисковая оптимизация (SEO) — это процесс, который может помочь вам лучше позиционироваться на поисковых страницах Google или Яндекса (SERP) путем размещения правильных ключевых слов в тексте, улучшения структуры сайта и получения ссылок. Почему это важно? Большинство, кто выполняет поиск , просматривает только первые 1-2 страницы, поэтому, чем лучше ваш рейтинг, тем больше посетителей вы получите на свой сайт, не платя за рекламу. Это решение занимает гораздо больше времени, чем реклама, за несколько месяцев до того, как вы сможете увидеть плоды своей работы.

Dropout : процент трафика, который не проходит определенный шаг, называется dropout. Например, если кто-то помещает товар в корзину в вашем интернет-магазине, но по какой-то причине не покупает его, он выпадает в процессе оформления заказа. Возвращаясь к воронке, пример воронки, каждый, кто входит в процесс в начале воронки, но не покупает или не достигает своей конечной цели, выпал из процесса на определенном этапе.

: процент трафика, который не проходит определенный шаг, называется dropout. Например, если кто-то помещает товар в корзину в вашем интернет-магазине, но по какой-то причине не покупает его, он выпадает в процессе оформления заказа. Возвращаясь к воронке, пример воронки, каждый, кто входит в процесс в начале воронки, но не покупает или не достигает своей конечной цели, выпал из процесса на определенном этапе. Оптимизация : ключом к каждой маркетинговой кампании является оптимизация. Маркетинг — это не просто создание рекламы или целевой страницы , а затем выполнение, как оно работает, но и анализ того, насколько хорошо работает ваша эффективность, путем постоянного анализа вашей статистики. Мы выясним, где находится коэффициент отсева, в чем причина и что можно улучшить. Эти исправления называются оптимизацией.

: ключом к каждой маркетинговой кампании является оптимизация. Маркетинг — это не просто создание рекламы или целевой страницы , а затем выполнение, как оно работает, но и анализ того, насколько хорошо работает ваша эффективность, путем постоянного анализа вашей статистики. Мы выясним, где находится коэффициент отсева, в чем причина и что можно улучшить. Эти исправления называются оптимизацией. SERP : страница результатов поиска. Это список веб-сайтов в Google или других поисковых системах, таких как Яндекс, которые вы находитесь после поиска по запросу.

: страница результатов поиска. Это список веб-сайтов в Google или других поисковых системах, таких как Яндекс, которые вы находитесь после поиска по запросу. Обратная ссылка : обратная ссылка является наиболее часто используемым словом для поисковой оптимизации. Это ссылки, которые ведут с другого сайта на ваш готовый интернет-магазин. Их количество и качество важны, поскольку алгоритм Google также определяет, где они будут размещать вашу веб-страницу по вашим ключевым запросам.

: обратная ссылка является наиболее часто используемым словом для поисковой оптимизации. Это ссылки, которые ведут с другого сайта на ваш готовый интернет-магазин. Их количество и качество важны, поскольку алгоритм Google также определяет, где они будут размещать вашу веб-страницу по вашим ключевым запросам. ROI : возврат инвестиций. Это число, на которое нужно обратить пристальное внимание, когда вы занимаетесь маркетингом или работаете с маркетологом. Это показывает возврат инвестиций, в которые инвестируют ваши кампании.

: возврат инвестиций. Это число, на которое нужно обратить пристальное внимание, когда вы занимаетесь маркетингом или работаете с маркетологом. Это показывает возврат инвестиций, в которые инвестируют ваши кампании. Показатель отказов . Вы найдете эти данные в своем аккаунте Google Analytics для каждой из своих страниц. Это означает процент посетителей этой конкретной страницы, которые ушли без просмотра какого-либо другого контента или страницы. Например, если у вас есть объявление, в котором вы хотите увеличить продажи одного из ваших продуктов, но 70% людей покидают страницу,то вам нужно что-то изменить, либо в объявлении, либо на странице продукта, потому что содержание на них не убедительно.

. Вы найдете эти данные в своем аккаунте Google Analytics для каждой из своих страниц. Это означает процент посетителей этой конкретной страницы, которые ушли без просмотра какого-либо другого контента или страницы. Например, если у вас есть объявление, в котором вы хотите увеличить продажи одного из ваших продуктов, но 70% людей покидают страницу,то вам нужно что-то изменить, либо в объявлении, либо на странице продукта, потому что содержание на них не убедительно. Целевая страница : Целью целевых страниц является подробное представление каждого предложения и предоставление условий, необходимых для получения права на предложение (например, форма регистрации или кнопка покупки). На целевой странице покупателя не должно ничего отвлекать, их надо заставить только сосредоточиться на цели.

: Целью целевых страниц является подробное представление каждого предложения и предоставление условий, необходимых для получения права на предложение (например, форма регистрации или кнопка покупки). На целевой странице покупателя не должно ничего отвлекать, их надо заставить только сосредоточиться на цели. CTR : он обозначает рейтинг кликов . Показывает процент людей, которые нажимают на ваше объявление. Например, если ваше объявление показывали 6000 человек, и на них нажали 60 человек, ваш рейтинг кликов составляет всего 1%.

: он обозначает рейтинг кликов . Показывает процент людей, которые нажимают на ваше объявление. Например, если ваше объявление показывали 6000 человек, и на них нажали 60 человек, ваш рейтинг кликов составляет всего 1%. CPC: этот термин тесно связан с CTR. Это называется Стоимость за клик, то есть сумма, которую вы тратите за каждый клик.

Источник: Ринго Дизайн