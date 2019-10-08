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Новости партнеров 08.10.2019

Пять руководителей Группы компаний «Просвещения» вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В число самых эффективных управленцев вошли сразу пять руководителей национального образовательного интегратора Группы компаний «Просвещение». В частности, президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников включен Топ- 250 руководителей высшего звена. 
В топ-100 финансовых директоров вошла вице-президент по финансам управляющей компании «Просвещение» Алла Мишакова.
Коммерческий директор издательства «Просвещение» Татьяна Толмачева заняла место в сотне лучших коммерческих директоров России. Директор по внешним коммуникациям группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова вошла в топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям. Также в сотню лучших директоров по маркетингу вошла директор по маркетингу компании «Просвещение» Ольга Пономарева, передает радио «Вести FM».
В целом, рейтинг подводит итоги работы российских управленцев за год и выявляет самых профессиональных руководителей в стране. Успехи управленцев в ходе экспертного голосования оценивают их коллеги – признанные топ – менеджеры России. Руководители, занявшие ведущие места в рейтинге, также становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров.

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