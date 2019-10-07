СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 07.10.2019

Выбор мебели для парикмахерской.

Правильно выбранная мебель в парикмахерской – гарантия комфорта.

Никто не станет спорить с тем, что грамотно обустроенная парикмахерская всегда привлекает большее количество клиентов. Приобрести специализированную мебель высокого качества можно здесь https://vsedlyaparikmaherskih.ru/. Предлагаемая эксклюзивная продукция позволит создать комфортную и привлекательную обстановку в салоне. 

Основные предметы мебели должны отличаться удобством, то есть иметь возможность регулировки. В частности высокие требования предъявляются к парикмахерским креслам. Прежде всего, данный вид мебели должен быть прочным. Это позволит эксплуатировать кресло длительное время. Внимание нужно обратить и на качество обивки. Следует учитывать, что мебель необходимо будет часто обрабатывать дезинфицирующими растворами в соответствии с санитарными требованиями. Поэтому в качестве обивки должен использоваться высококачественный кожезаменитель, искусственная или виниловая кожа. Эти материалы отличаются устойчивостью к агрессивным воздействиям и сохраняют эстетичный вид после многочисленных обработок.

Повышенной комфортностью должна отличаться парикмахерская мойка. Она представляет собой глубокую раковину, которая устанавливается на специальной тумбе. К ней обязательно должен быть подсоединен длинный гибкий шланг, который упрощает процедуру мойки волос.

Наличие большого количества зеркал в парикмахерском салоне обязательно. Клиенту обязательно нужно предоставить возможность следить за процессом стрижки или  укладки. Кроме того с помощью зеркала мастер подбирает оптимальную форму стрижки для определенного типа лица.

Важно также правильно обустроить приемную зону. В ней обычно устанавливается удобная мягкая мебель и журнальный столик. Благодаря этому клиенты могут в комфортной обстановке подождать своей очереди на обслуживание.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной
Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту

07-10-2019

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту
Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!

07-10-2019

Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!
Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу

04-10-2019

Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу
Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?

04-10-2019

Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?
Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер

04-10-2019

Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер
Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий

04-10-2019

Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий