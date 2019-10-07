Выбор мебели для парикмахерской.

Правильно выбранная мебель в парикмахерской – гарантия комфорта.

Никто не станет спорить с тем, что грамотно обустроенная парикмахерская всегда привлекает большее количество клиентов. Приобрести специализированную мебель высокого качества можно здесь https://vsedlyaparikmaherskih.ru/. Предлагаемая эксклюзивная продукция позволит создать комфортную и привлекательную обстановку в салоне.

Основные предметы мебели должны отличаться удобством, то есть иметь возможность регулировки. В частности высокие требования предъявляются к парикмахерским креслам. Прежде всего, данный вид мебели должен быть прочным. Это позволит эксплуатировать кресло длительное время. Внимание нужно обратить и на качество обивки. Следует учитывать, что мебель необходимо будет часто обрабатывать дезинфицирующими растворами в соответствии с санитарными требованиями. Поэтому в качестве обивки должен использоваться высококачественный кожезаменитель, искусственная или виниловая кожа. Эти материалы отличаются устойчивостью к агрессивным воздействиям и сохраняют эстетичный вид после многочисленных обработок.

Повышенной комфортностью должна отличаться парикмахерская мойка. Она представляет собой глубокую раковину, которая устанавливается на специальной тумбе. К ней обязательно должен быть подсоединен длинный гибкий шланг, который упрощает процедуру мойки волос.

Наличие большого количества зеркал в парикмахерском салоне обязательно. Клиенту обязательно нужно предоставить возможность следить за процессом стрижки или укладки. Кроме того с помощью зеркала мастер подбирает оптимальную форму стрижки для определенного типа лица.

Важно также правильно обустроить приемную зону. В ней обычно устанавливается удобная мягкая мебель и журнальный столик. Благодаря этому клиенты могут в комфортной обстановке подождать своей очереди на обслуживание.