СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 07.10.2019

Чугунная посуда БИОЛ

Популярность чугунной посуды БИОЛ объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками.

Компания БИОЛ — эта известная фирма, которая изготавливает высококачественную посуду из чугуна, отличающуюся великолепным видом. Приобрести ее можно здесь biol.spb.ru. Специалистами были освоены современные методы и способы литья. Для изготовления изделий применяется технология кокильного литья. Благодаря ей гарантируется однородность структуры и плотность изделий. Это позволяет получить наилучшие рабочие характеристики.

При  использовании посуды обеспечивается:

  • Способность к равномерному распределению тепла. Это позволяет сохранять при готовке вкусовые качества продуктов.
  • Долговечность использования. Посуда не теряет свойств при перепадах температур.
  • Легкость в уходе. Любые загрязнения легко удаляются с помощью обычных моющих средств.
  • Безопасность для здоровья людей. Это связано с тем, что чугун является экологичным материалом.

Разнообразие изделий

Компания в широком ассортименте производит чугунные сотейники. Такая посуда является альтернативой сковородам. В ней можно полноценно пожарить мясо иди рыбу. Но главное назначение данного типа посуды – томление или тушение блюд. В сотейнике можно приготовить очень  вкусные каши, рагу, пловы. Подходят они для готовки соусов и омлетов. В чугунных сотейниках исключается подгорание пищи, а происходит ее равномерный нагрев со всех сторон. При этом гарантируется сохранение натурального вкуса продуктов, так как масло используется в минимальных количествах.

Востребованными являются и чугунные блинницы. Они позволяют в короткое время приготовить популярное русское блюдо – блины. Оно является подходящим вариантом для завтраков. В огромном разнообразии форм и размеров предлагаются компанией чугунные сковороды. Их можно считать вечными изделиями. Данный вид посуды отличается массивностью. Пища, приготовленная в чугунных сковородах очень вкусная. Но максимально они подходят для блюд, при приготовлении которых не требуется перепад температур, а более важным является равномерный прогрев.

Вся посуда изготавливается компанией в соответствии с Гост 1988 года, который был принят в советские времена. Это является дополнительной гарантией высокого качества изделий. Экологическая безопасность – главный принцип работы современного производства. Для изготовления посуды используется исходное сырье первого класса. Постоянно разрабатываются новые изделия, и расширяется ассортимент.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной
Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту

07-10-2019

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту
Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!

07-10-2019

Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!
Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу

04-10-2019

Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу
Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?

04-10-2019

Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?
Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер

04-10-2019

Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер
Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий

04-10-2019

Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий