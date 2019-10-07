Чугунная посуда БИОЛ

Популярность чугунной посуды БИОЛ объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками.

Компания БИОЛ — эта известная фирма, которая изготавливает высококачественную посуду из чугуна, отличающуюся великолепным видом. Приобрести ее можно здесь biol.spb.ru. Специалистами были освоены современные методы и способы литья. Для изготовления изделий применяется технология кокильного литья. Благодаря ей гарантируется однородность структуры и плотность изделий. Это позволяет получить наилучшие рабочие характеристики.

При использовании посуды обеспечивается:

Способность к равномерному распределению тепла. Это позволяет сохранять при готовке вкусовые качества продуктов.

Долговечность использования. Посуда не теряет свойств при перепадах температур.

Легкость в уходе. Любые загрязнения легко удаляются с помощью обычных моющих средств.

Безопасность для здоровья людей. Это связано с тем, что чугун является экологичным материалом.

Разнообразие изделий

Компания в широком ассортименте производит чугунные сотейники. Такая посуда является альтернативой сковородам. В ней можно полноценно пожарить мясо иди рыбу. Но главное назначение данного типа посуды – томление или тушение блюд. В сотейнике можно приготовить очень вкусные каши, рагу, пловы. Подходят они для готовки соусов и омлетов. В чугунных сотейниках исключается подгорание пищи, а происходит ее равномерный нагрев со всех сторон. При этом гарантируется сохранение натурального вкуса продуктов, так как масло используется в минимальных количествах.

Востребованными являются и чугунные блинницы. Они позволяют в короткое время приготовить популярное русское блюдо – блины. Оно является подходящим вариантом для завтраков. В огромном разнообразии форм и размеров предлагаются компанией чугунные сковороды. Их можно считать вечными изделиями. Данный вид посуды отличается массивностью. Пища, приготовленная в чугунных сковородах очень вкусная. Но максимально они подходят для блюд, при приготовлении которых не требуется перепад температур, а более важным является равномерный прогрев.

Вся посуда изготавливается компанией в соответствии с Гост 1988 года, который был принят в советские времена. Это является дополнительной гарантией высокого качества изделий. Экологическая безопасность – главный принцип работы современного производства. Для изготовления посуды используется исходное сырье первого класса. Постоянно разрабатываются новые изделия, и расширяется ассортимент.