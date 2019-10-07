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Новости партнеров 07.10.2019

Стильные серебряные серьги

Акцент на стиле и хорошем вкусе владелицы можно сделать с помощью серебряных серьг.

Серебро для изготовления украшений использовалось с давних времен. Сегодня очень востребованными являются серьги. Они считаются символом изящества и красоты. Красивые серебряные серьги способны подчеркнуть хороший вкус владелицы. Такие украшения универсальны и подходят к одежде различных стилей.

 Востребованность украшений из серебра объясняется не только великолепным видом изделий, но и их доступной стоимостью. За серьгами легко ухаживать. Они сохраняют свой внешний вид на длительное время. Помимо этого серебро отличается антибактериальными свойствами и не вызывает аллергии.

Элегантно смотрится серебро в сочетании с различными камнями. В частности изделия с жемчугом являются классикой и подходят как для повседневной носки, так и для праздничного выхода. Такие изделия остаются на пике моды уже в течение многих лет.

Подчеркнуть индивидуальность можно украшениями с гранатом. Кроме того специалисты в эзотерике считают, что это камень притягивает удачу. Кроме того они акцентируют внимание на том. Что гранат позволяет сохранять хорошее настроение и часто используется как талисман.

Такой камень как сапфир позволяет создавать разные образы. Для делового образа подходящими являются серьги с бирюзой, которые подчеркивают стиль. Если нужно подчеркнуть изысканность, то рекомендуется одевать серьги с фианитом.

Приобретать серебряные серьги следует, если возникает желание подчеркнуть свой статус и хороший вкус. Важно правильно подобрать изделия в соответствии с цветотипом лица и возрастом. Дизайнеры создают оригинальные серьги, которые подчеркивают женственность. Очень часто серебряные украшения становятся семейными реликвиями и передаются по наследству.

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