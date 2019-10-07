Брендовая одежда Off White

Одежда бренда Off White – акцент на уличном стиле.

Бренд офф вайт основан дизайнером Вирджилом Абло, который продолжает работать главным стилистом Канье Уэста. Марка отличается тем, что полностью соответствует существующим модным тенденциям. Во всех мужских и женских коллекциях развивающегося дизайнера прослеживаются актуальные линии. Основные производственные мощности расположены в Милане, что накладывает свой отпечаток на разрабатываемые модели.

История Off-White начинается с того, что Вирджил Абло создавал одежду в соответствии со своими уникальными видениями модных направлений. Основатель бренда не имел образования дизайнера, а был архитектором. Именно этим объясняется любовь к четким линиям, что привело к созданию узнаваемого принта в виде диагональных полосок.

Сегодня приверженцы уличного стиля могут легко подобрать одежду бренда Off White по своему вкусу. Компания производит большое разнообразие моделей для женщин и мужчин. Большим спросом пользуются свитшоты и толстовки. Во всех предлагаемых моделях просматривается любовь дизайнера к строгим линиям. Красочные принты на спине привлекают внимание и выглядят оригинально. Свитшоты и толстовки Off White великолепно сочетаются со спортивным стилем.

Востребованы у молодежи – дизайнерские футболки. Они изготавливаются из высококачественного материала с использованием современных технологий. Это гарантирует хорошую носку и сохранение эстетичного вида даже после многочисленных стирок.

Одежда бренда Off-White пользуется на рынке большим спросом, несмотря на высокую стоимость. Компания быстро развивается, постоянно разрабатываются я новые оригинальные коллекции. Чтобы отличить оригинал от подделки необходимо обратить внимание на швы. Они идеально ровные, на них нет торчащих ниток.