СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 07.10.2019

Новости от исследовательской компании Mediascope

Компания Mediascope – это технологичная исследовательская компания, являющаяся лидером российского рынка медиаисследований.

Сотрудниками компания Mediascope проводятся  различные исследования в соответствии с существующими мировыми требованиями. Деятельность фирмы базируется на  современных международных стандартах.

Согласно информации с сайта dailyonline.ru  недавно были проведены исследования и опубликована статистика по размещению рекламы в рунете, в рейтинге на первом месте оказалось две компании NESTLE и PEPSY. Третье место осталось за  PROCTER & GAMBLE.

Также недавно был проведен опрос дачной аудитории. Он подтвердил, что в летнее время за счет дачников увеличена телевизионная аудитория зрителей  на 16%. Исследованием были охвачены города с населением свыше 100 тыс. человек. Опрос проводился среди жителей имеющих дачи или загородные дома.

Полезным можно считать новый опрос, касающейся услуг, которые россияне оплачивают онлайн. Согласно проведенным исследованиям в 2018-2019 году оплачивали товары и услуги онлайн 94% жителей крупных городов.

Исследование затронуло людей в возрасте 12-55 лет, проживающих в городах с населением более 700 тыс. человек. Опросы проводились в 6 федеральных округах. Было опрошено 3,5 тыс. человек. По результатам исследования востребованным направлением онлайн-платежей являются услуги мобильной связи. Увеличилось количество оплат онлайн услуг такси, бронирования номеров в гостинице. Чаще люди стали покупать таким способом и электронные билеты на транспорт. Практически на одинаковом уровне остался уровень платежей онлайн за коммунальные услуги и за покупки в интернет магазинах. Наиболее предпочтительным способом оплаты являются пластиковые банковские карты и интернет-банкинг.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной
Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту

07-10-2019

Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту
Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!

07-10-2019

Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!
Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу

04-10-2019

Отжали штангу: кузбасские спортсмены завоевали медали в кубке России по пауэрлифтингу
Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?

04-10-2019

Здоровье Соснового бора на контроле: какие исследования ведут учёные?
Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер

04-10-2019

Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер
Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий

04-10-2019

Прецедент в масштабах страны: 60 лет назад в Новокузнецке построили планетарий