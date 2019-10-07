Новости от исследовательской компании Mediascope

Компания Mediascope – это технологичная исследовательская компания, являющаяся лидером российского рынка медиаисследований.

Сотрудниками компания Mediascope проводятся различные исследования в соответствии с существующими мировыми требованиями. Деятельность фирмы базируется на современных международных стандартах.

Согласно информации с сайта dailyonline.ru недавно были проведены исследования и опубликована статистика по размещению рекламы в рунете, в рейтинге на первом месте оказалось две компании NESTLE и PEPSY. Третье место осталось за PROCTER & GAMBLE.

Также недавно был проведен опрос дачной аудитории. Он подтвердил, что в летнее время за счет дачников увеличена телевизионная аудитория зрителей на 16%. Исследованием были охвачены города с населением свыше 100 тыс. человек. Опрос проводился среди жителей имеющих дачи или загородные дома.

Полезным можно считать новый опрос, касающейся услуг, которые россияне оплачивают онлайн. Согласно проведенным исследованиям в 2018-2019 году оплачивали товары и услуги онлайн 94% жителей крупных городов.

Исследование затронуло людей в возрасте 12-55 лет, проживающих в городах с населением более 700 тыс. человек. Опросы проводились в 6 федеральных округах. Было опрошено 3,5 тыс. человек. По результатам исследования востребованным направлением онлайн-платежей являются услуги мобильной связи. Увеличилось количество оплат онлайн услуг такси, бронирования номеров в гостинице. Чаще люди стали покупать таким способом и электронные билеты на транспорт. Практически на одинаковом уровне остался уровень платежей онлайн за коммунальные услуги и за покупки в интернет магазинах. Наиболее предпочтительным способом оплаты являются пластиковые банковские карты и интернет-банкинг.