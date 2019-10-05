Куда обратиться за юридической помощью в Челябинске

Помощь юриста может пригодиться в самый неожиданный момент. По этой причине, всегда нужно заранее иметь варианты, где найти специалиста в решении юридических вопросов. Чтобы найти профессионала в этом деле смотри тут.

Особенности компании

“Оценка Плюс” — это компания, предоставляющая юридические услуги в Челябинске. Весь штат сотрудников — опытные профессионалы, которые проконсультируют по всем вопросам и окажут необходимую юридическую помощь.

Представленная компания предлагает следующие услуги:

Банкротство физических лиц. Специалисты помогут на законных основаниях списать долги и кредиты, согласно действующему законодательству страны. Благодаря работе профессионалов, человек сможет рассчитывать на персонального юриста, который будет представлять интересы клиента в суде. Кроме того, все условия сотрудничества четко прописаны в договоре, а оплату за них можно производить частями.

Независимая экспертиза. Очень часто данную услугу заказывают, чтобы получить выплаты от страховой компании после ДТП. Достаточно частая практика, когда страховые компании не хотят выплачивать полную сумму компенсации и стараются найти к чему бы докопаться. Чтобы вся процедура прошла быстро и с положительным результатом, на место аварии вызывают специалиста, который поможет оформить документы, сфотографирует повреждения и проведет независимую экспертизу.

Юридические услуги. Благодаря штату опытных сотрудников, с их помощью можно будет решить трудовые, семейные, жилищные и гражданские споры.

Услуги для юридических лиц. В этом случае, специалист поможет с оформлением всей документации, связанной с закрытием и открытием компаний.

Оценка Плюс — это юридическая компания, защищающая интересы клиента в суде.