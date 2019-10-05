Куда обратиться за юридической помощью в Челябинске

Помощь юриста может пригодиться в самый неожиданный момент. По этой причине, всегда нужно заранее иметь варианты, где найти специалиста в решении юридических вопросов. Чтобы найти профессионала в этом деле смотри тут.
Особенности компании
“Оценка Плюс” — это компания, предоставляющая юридические услуги в Челябинске. Весь штат сотрудников — опытные профессионалы, которые проконсультируют по всем вопросам и окажут необходимую юридическую помощь.
Представленная компания предлагает следующие услуги:
- Банкротство физических лиц. Специалисты помогут на законных основаниях списать долги и кредиты, согласно действующему законодательству страны. Благодаря работе профессионалов, человек сможет рассчитывать на персонального юриста, который будет представлять интересы клиента в суде. Кроме того, все условия сотрудничества четко прописаны в договоре, а оплату за них можно производить частями.
- Независимая экспертиза. Очень часто данную услугу заказывают, чтобы получить выплаты от страховой компании после ДТП. Достаточно частая практика, когда страховые компании не хотят выплачивать полную сумму компенсации и стараются найти к чему бы докопаться. Чтобы вся процедура прошла быстро и с положительным результатом, на место аварии вызывают специалиста, который поможет оформить документы, сфотографирует повреждения и проведет независимую экспертизу.
- Юридические услуги. Благодаря штату опытных сотрудников, с их помощью можно будет решить трудовые, семейные, жилищные и гражданские споры.
- Услуги для юридических лиц. В этом случае, специалист поможет с оформлением всей документации, связанной с закрытием и открытием компаний.
Оценка Плюс — это юридическая компания, защищающая интересы клиента в суде.