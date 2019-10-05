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Новости партнеров 05.10.2019

Почему стоит иметь золотую карту Сбербанка

Несмотря, что золотая карта Сбербанка стала доступной для клиентов еще в 2018 году. До сих пор, многие пользователей обычных карт этого банка, задумываются о том, какие присутствуют плюсы и минусы золотой карты сбербанка. И стоит ли заказывать ее? Первоначально может показаться, что такая карта, ну ничем не отличается от обычной. Ее пользование также требует немалых расходов, уходящих на обслуживание банком этой карты.

Но, несмотря, на наличие этого неприятного аспекта. Все же если провести сравнительный анализ этой карты на превосходства, делающие ее лучше обычных карт, то таких преимуществ окажется вполне предостаточно для того, чтоб люди захотели иметь в наличии именно такую карту.

Важные преимущества

Когда оформляется дебетовая карта, каждый ее владелец, желает лишь получать прибыль от ее пользования. И золотая карта, предоставляет эту возможность в весьма неплохом диапазоне. Чего стоит только начисляемый на эту карту кэшбек, буквально за любую совершаемую по карте покупку. Да, величина кешбека небольшая. Но если учесть, что его начисление происходит не в конкретном магазине или при покупке конкретного товара. А буквально при покупке всего чего угодно. То становится понятно, что получать приятное увеличение на чету кэшбека можно каждый раз при совершении расчета за покупку этой карты.

Кстати не в каждом заведении действует небольшой процент кешбека. Например, при совершении расчета картой в ресторане, ее пользователя ждет неплохое начисление кешбека. Действующая в этом банке программа «Спасибо», также придала этой карте неплохих качеств. Для того чтоб получить начисление этого бонуса до 20% от стоимости покупки, достаточно лишь ее совершить у одного из партнеров этого банка. А партнеров, как известно и Сбербанка, сейчас присутствует весьма внушительное разнообразие.

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