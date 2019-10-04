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Обрезка видео с программой ВидеоМастер

Даже если работа не связана с созданием видеороликов, большинство людей сталкивались с тем, что нужно обрезать видео. Такие материалы могут понадобиться для учебы или в качестве поздравления. ВидеоМастер —лучшая программа для обрезки видео.

Особенности программы

Каждый человек рано или поздно может столкнуться с тем, что ему необходимо обрезать видео. Для того, чтобы выполнить задачу качественно и быстро, можно воспользоваться специальными программами, а именно ВидеоМастер. Это приложение помогает быстро и легко нарезать необходимое видео. Выбирая эту программу, пользователь получает:

  • Удобный и большой функционал для обрезки видеороликов.
  • Быстрая загрузка и сохранение в любом формате.
  • Возможность разделения записи на несколько частей.

Чтобы провести процедуру обрезки, достаточно выполнить пять основных шагов:

  1. Установите программу. Для этого на официальном сайте можно скачать файл и установить его на компьютер. Само приложение не занимает много места и весит всего лишь 60 Мб. Если скорость интернета нормальная, то приложение загрузится всего за несколько минут.
  2. Добавить файл. Чтобы добавить видео в программу, на левой стороне есть кнопка “Добавить”. ВидеоМастер поддерживать всевозможные программы и позволяет загружать не только одни файлы, но и отдельные папки.
  3. Установка формата. Этот шаг нужно делать только если кроме обрезки, пользователь хочет еще и поменять свойства файла.
  4. Обрезка. Начиная обрезку, перед пользователями откроются вспомогающие инструменты и видеоплеер, который поможет обрезать определенную часть. Чтобы сохранить результат, нажимают кнопку “Применить”.
  5. Конвертация. Это завершающий этап, длительность которого будет зависеть от размера файла.

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