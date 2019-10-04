Обрезка видео с программой ВидеоМастер

Даже если работа не связана с созданием видеороликов, большинство людей сталкивались с тем, что нужно обрезать видео. Такие материалы могут понадобиться для учебы или в качестве поздравления. ВидеоМастер —лучшая программа для обрезки видео.

Особенности программы

Каждый человек рано или поздно может столкнуться с тем, что ему необходимо обрезать видео. Для того, чтобы выполнить задачу качественно и быстро, можно воспользоваться специальными программами, а именно ВидеоМастер. Это приложение помогает быстро и легко нарезать необходимое видео. Выбирая эту программу, пользователь получает:

Удобный и большой функционал для обрезки видеороликов.

Быстрая загрузка и сохранение в любом формате.

Возможность разделения записи на несколько частей.

Чтобы провести процедуру обрезки, достаточно выполнить пять основных шагов: