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Новости партнеров 04.10.2019

Утилизация ненужной оргтехники

Сейчас большая конкуренция, из-за чего часто некоторые компании не выдерживают и закрываются. Очень часто, после закрытия офиса, остается лишнее оборудование, которое необходимо утилизировать. Компания утилизацей офисной техники.

Почему важно утилизировать технику

Как известно, вся оргтехника и компьютеры не вечны, поэтому со временем их приходиться выбрасывать. Если после закрытия компании осталась офисная техника, то важно ее не выкидывать, а утилизировать. Такие меры необходимы, потому что в основе техники имеются химические составляющие, которые негативно влияют на окружающую среду. Во время своей работы, данные компоненты не несут никакого вреда, но как только они попадают на свалку, они начинают приносить негативное воздействие.

Не в последнюю очередь серьезный вред наносится из-за попадания влаги на детали. Из-за взаимодействия воды с электронными компонентами, металлы переходят в растворимые соединения, которые представляют собой сильнейшие яды.

Помимо серьезного вреда экологии нужно помнить, что утилизация оргтехники — это обязательная процедура, не соблюдение которой может привести к проблемам с законом в виде штрафов и административной ответственности.

Чтобы не терять лишнее время и не получить административного наказания, лучше всего доверить дело специалистам. ООО “Эколайн” — это лицензированная организация, которая законно проводит утилизацию оргтехники. Вся деятельность подтверждена документально, поэтому каждый клиент сможет убедится в законной работе компании. Полученная лицензия позволяет специалистам проводить сбор, транспортировку, обработку и утилизацию всей ненужной оргтехники.

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