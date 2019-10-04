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Новости партнеров 04.10.2019

Функциональные и красивые — потолочные LED светильники

Светодиодные светильники в Люстра

К числу важнейших преимуществ инновационных светодиодных светильников относится их универсальность. Крошечные LED источники света (аббревиатура от Low Emission Diode) послушно выстраиваются в любые комбинации, позволяя без труда создавать оригинальные светильники самых различных видов — от уникальных дизайнерских моделей, которые станут украшением Вашего интерьера, до функциональных офисных решений, от которых требуется прежде всего давать ровный и яркий световой поток.

Наибольшей популярностью у отечественных потребителей пользуются следующие разновидности интерьерных ЛЕД светильников:

  • Люстры (от классических до авангардных).
  • Точечные.
  • Потолочные.
  • Настенные.
  • Универсальные.

Самыми практичными из них, безусловно, следует считать потолочные модели. Они отличаются высокой функциональностью, просты в монтаже и прекрасно подходят для квартир в «хрущевках» с очень низкими потолками, не дающими возможности повесить даже самую компактную люстру.

Потолочные светодиодные светильники для дома или офиса

Впрочем, светильники потолочные никак не назовешь сугубо утилитарными. Они выпускаются в различных типах исполнения, отличающихся способом монтажа:

  • Подвесные.
  • Накладные.
  • Встраиваемые.

Если последний вариант является идеальным при малой высоте потолков, то стильные LED светильники на длинных подвесах предназначены как раз для высоких и просторных помещений, являясь прекрасной альтернативой уже изрядно поднадоевшим люстрам. В зависимости от стилистического решения, они могут иметь плафоны из различных материалов — прозрачного либо матового стекла, разноцветного пластика, тканевые или бумажные абажуры. Поскольку светодиоды даже при длительном свечении практически не нагреваются, не нужно думать об охлаждении плафона и применять для его изготовления только негорючие материалы. Миниатюрные размеры LED позволяют создавать светильники любой формы и габаритов, а величину их светоотдачи можно очень точно регулировать в широком диапазоне за счет изменения количества светящихся элементов. Например, большим спросом пользуется «звездное небо», составленное из нескольких десятков маленьких точечных светодиодных светильников, встроенных в подвесной потолок, а подсветки на основе светодиодных лент широко используются дизайнерами для оформления ниш и встроенной мебели. Посетите онлайн-салон Люстра-Стиль, где всегда можно купить светодиодные светильники https://lustra-style.com.ua/c389-svetilniki/svetodiodnyie-led в практичном и функциональном потолочном исполнении, подходящем для оформления как домашних, так и офисных интерьеров.

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