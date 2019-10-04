Покупка сервера: практические рекомендации

Сервера – основные помощники в бизнесе с тех пор, как современные технологии перевели большую часть взаимодействий с клиентами, сотрудниками, подразделениями в сетевое пространство. Без него сегодня не обходится даже самое небольшое предприятие. Вплоть до того, что обустроить тот же офис без сервера становится проблематично. Поэтому, если вы собираетесь открывать свое дело или развивать уже имеющийся бизнес, купить сервер — одна из важнейших задач для вас, наряду с набором персонала, оформлением всех разрешений и оборудованием офиса.

Если рассматривать с точки зрения выполнения функций, все сервера можно классифицировать по их назначению:

Database server – устройство, которое отвечает сразу за хранение, обработку информации в формате баз данных, обеспечивает к ней доступ пользователей и отвечает на их запросы.

Почтовый сервер – отдельная структура, которая занимается распределением входящей в компанию корреспонденции по внутренним почтовым ящикам пользователей и осуществляет функцию фильтра, не позволяя спам-письмам попадать в почту сотрудников.

Файл-сереверы фактически представляют собой единое место хранения всей информации, которой оперируют пользователи. Такой сервер купить нужно еще и в том случае, если вы не хотите, чтобы на компьютерах пользователей хранились какие-либо рабочие данные.

Proxy-сервер – это основной защитник ваших данных, который контролирует доступ к внешним ресурсам сотрудников компании и отвечает на внешние запросы.

Зачастую, в работе офиса или предприятия задействованы все виды серверов, ведь их функции обеспечивают все аспекты деятельности бизнес-структур.

Виды серверов по форм-фактору

По своему форм-фактору сервера также различаются. И это стоит учитывать еще на этапе оборудования серверной. В зависимости от ваших возможностей, вы можете выделить либо отдельное помещение для размещения всего телекоммуникационного и серверного оборудования, или же ограничиться выделением пространства в офисе. При необходимости, смонтировать сервер можно и снаружи- например, в складе или производственном помещении, но тогда нужно предусмотреть наличие специальных защитных шкафов и систем вентиляции/обогрева. Разумеется, цена сервера в таком случае будет отличаться в большую сторону.

Купить сервер в Украине достаточно просто: в продаже сегодня представлены готовые решения различных форм-факторов, с различным назначением и в разных ценовых категориях. К тому же, вы можете самостоятельно выбрать: заказать ли сразу готовый сервер, или же собирать его самостоятельно, подбирая по отдельности комплектующие – процессор, материнскую плату, оперативную память и другие составляющие.

Какие характеристики сервера нужно учитывать при покупке

Не только форма и назначение играют роль. И даже стоимость – не самый основополагающий фактор. При выборе сервера необходимо учитывать:

Отказоустойчивость оборудования: если ваш сервер внезапно выключится, это может привести к катастрофе: утере данных, остановке работы офиса или даже сбоям в работе автоматизированного оборудования на производстве.

Производительность и масштабируемость: даже если вы начинаете работу с офиса в два рабочих места, думайте о перспективе. Чем выше производительность вашего сервера, тем больше задач вы сможете выполнять, а чем гибче масштабируемость – тем больше рабочих мест вы сможете постепенно добавлять без замены серверного оборудования.

Энергоэффективность – сегодня один из факторов, набирающих вес. Энергопотребление серверов так или иначе высоко, но и в этом отношении можно выбрать то оборудование, которое будет расходовать электроэнергию эффективно – а значит, сэкономит вам деньги.

Вместительность хранилищ: так или иначе, сервер занимается обработкой и хранением информации, и надежные вместительные системы хранения для него очень важны.

Если учесть все эти характеристики, и при этом проанализировать украинский компьютерный рынок, купить сервер по цене, которая вам подойдет, будет несложно. Но не забывайте о том, что процесс выбора лучше проводить совместно с вашими сотрудниками IT-службы, ведь они смогут подсказать оптимальное решение и определить, какие именно характеристики в вашем случае будут играть наиболее важную роль.