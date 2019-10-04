Современная спальня

Вы купили новую квартиру или решили освежить ремонтом свою? Вам предстоит решить много технических вопросов, первый из которых — продумать дизайн помещения. Определитесь со стилем интерьера, который вам более близок, продумайте цветовое оформление, функциональные возможности каждой детали. Вопросов будет очень много, но если решили – идите к своей цели! Результат того стоит. А мы подскажем вам несколько идей по оформлению спальни, чтобы она стала любимой комнатой в доме.

Давайте представим. Вы утром просыпаетесь, открываете глаза, и что видите? Свою спальню. Какая она? Постарайтесь именно так ее и оформить!

Если вам позволяют финансовые возможности – обратитесь за помощью к профессиональному дизайнеру. Он поможет воплотить мечту, учитывая ваши желания, особенности вашего помещения, и, конечно же, модные тенденции.

Если же вы решили все делать самостоятельно – приступайте к изучению стилей, материалов, продумайте планировку комнаты и размещение мебели. Благо в современном мире источников информации великое множество.

Спальня – место для отдыха. В ней должно быть приятно, уютно и комфортно. Что может быть лучше расслабляющего массажа и сладкого сна после рабочего дня? Но спальня – это часто еще и гардеробная, и детская комната. Обязательно учитывайте это при планировании https://www.style-comfort.com.ua/catalog/category/spalni

Спальня — место уединения. Поэтому, даже если у вас небольшая квартира-студия, постарайтесь правильно зонировать пространство, отделив спальную зону ширмой, перегородкой или другим способом.

Сейчас очень модно оформлять помещения в минималистическом стиле. Но если мы говорим про спальню, то минимализм должен быть уютным. Да, спальню не нужно перегружать мебелью, но она должна быть функциональной. Кровать – удобная для сна, шкаф – вместительным, и при этом не громоздким. Помещение не должно быть захламленным, но и ощущение пустоты нам ни к чему. Правильно подберите текстиль, аксессуары и светильники, хорошо бы с регулировкой яркости света.

Современные спальные гарнитуры у большинства производителей модульные. Это очень удобно, так как дает возможность подобрать мебель, учитывая габариты комнаты и пожелания заказчика.

Один из главных трендов последних лет – экологичность. Современные производители часто для изготовления мебели используют такие материалы, которые не причиняют вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде. Для спальни это именно то, что нужно!