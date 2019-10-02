СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 02.10.2019

Выбираем холодильное промышленное оборудование

В последнее время спрос на разнообразное холодильное оборудование существенно повышается. Это связано с открытием многочисленных ресторанов, баров, продуктовых магазинов и различных промышленных предприятий. Нужно понимать, что оборудование должно быть эффективным и практичным в эксплуатации. При этом основным предназначением становится охлаждение, заморозка и хранение различных продуктов.

В настоящее время отмечаются следующие разновидности техники:

·         морозильные ванны и лари;

·         холодильные шкафы и камеры;

·         охлаждаемые стеллажи;

·         холодильные витрины.

Таким образом, отмечается разнообразие предлагаемого оборудования. Каждая организация может выбрать именно то оборудование, которое требуется для успешного использования в пищевой сфере. Промышленное оборудование успешно используется в разнообразных технологических процессах, в том числе производстве лекарств, кулинарии. К тому же холодильное оборудование может использоваться для хранения, транспортировки и реализации соответствующей продукции. Желательно учитывать особенности своей деятельности, чтобы гарантированно получить необходимое оборудование для последующего использования.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Online «Кузбасс 24»
«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев: сегодня мы создаем современную конкурентоспособную угольную отрасль, у нас для этого все есть

02-10-2019

Сергей Цивилев: сегодня мы создаем современную конкурентоспособную угольную отрасль, у нас для этого все есть
Рулевой чемпионов: волейбольный «Кузбасс» сообщил о подписании годового контракта с румынским специалистом

02-10-2019

Рулевой чемпионов: волейбольный «Кузбасс» сообщил о подписании годового контракта с румынским специалистом
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

01-10-2019

Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

День уважения старшего поколения: в Кузбассе проходят праздничные мероприятия
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Зима близко: Кузбасс продолжает готовиться к холодам

01-10-2019

Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы