СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 01.10.2019

Три самые большие неприятности, которые могут возникнуть при грузоперевозках

Народная мудрость гласит, что любой переезд равен трем пожарам. Так ли это на самом деле? Нет, если подойти к нему грамотно. Ведь, согласно опыту мувинговых компаний, существует всего три причины, которые служат причиной всех проблем, возникающих при перевозе грузов. И две из них случаются у тех, кто решил заняться этим делом самостоятельно.

Причина первая – неумение распоряжаться временем

Часто мы откладываем самые важные дела на последний момент, а когда он наступает, происходят какие-то непредвиденные ситуации. В итоге часто случается так, что машина уже ждет вас у подъезда, а вы только теперь обнаруживаете, что старый комод не проходит в дверной проем. В результате вы испортите имущество, переплатите водителю за ожидание, а после переезда вам придется делать ремонт и восстанавливать дверной проем.

Начинать подготовку к переезду нужно заранее, желательно за неделю. Разберите весь мебельный гарнитур, рассортируйте его и упакуйте. Если же вы знаете, что в вашем распоряжении только один день подготовки, а своими силами вы все равно не справитесь, попросите помощи у друзей, а лучше обратитесь в мувинговую компанию, которая осуществляет грузоеревозки на профессиональном уровне.

Причина вторая – непредусмотрительность

Прибыв на новое место, вы вдруг обнаруживаете, что дорогой сервант разбит, нужных вещей нигде не найти, зато все сумки набиты ненужным хламом. В итоге придется вновь терпеть непредвиденные финансовые траты, нервничать и злиться. В первую очередь на себя.

Три самые большие неприятности, которые могут возникнуть при грузоперевозках

Всего этого можно избежать, заранее позаботившись о перечне вещей, которые подлежат перевозу. От ненужного хлама, который вам все равно не пригодится, лучше всего избавиться, чтобы не тратить на него время и деньги. Ценные и хрупкие предметы интерьера следует предварительно упаковать, соблюдая меры дополнительной защиты. Те вещи, которые вам понадобятся при переезде первым делом, рекомендуется поместить в отдельную сумку. Этим самым вы избежите излишней нервотрепки.

Причина третья – неправильный подход к поиску специалистов

Если вы все-таки поняли, что самим вам не справиться, и обратились к помощи профессионалов, это еще не значит, что переезд вам удастся на славу. Ведь случается и так, что вещи собраны, коробки сложены у подъезда, а вы сидите на чемоданах и никак не дождетесь приезда грузчиков. То же может случиться и с грузовой машиной или упаковочными материалами. Налицо недобросовестность специалистов, которым вы доверили грузоперевозку. Тут может быть два исхода: либо вы начинаете нервничать и обращаетесь к другим специалистам, либо дожидаетесь этих, но весь дальнейший процесс переезда удивляетесь непрофессионализму прибывших людей. И вновь в обоих случаях потраченное время, деньги и нервы.

Обычно такие ситуации возникают, когда рабочие нанимаются по объявлению в газете или на столбе возле остановки. Если вы решили прибегнуть к помощи профессионалов, то и ищите именно профессионалов, то есть обращайтесь в мувинговые компании, а не ищите частников.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В поселке Трудармейский открыли новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения
Online «Кузбасс 24»
«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Навстречу достижениям: в Кузбассе появится Академия зимних видов спорта

30-09-2019

Навстречу достижениям: в Кузбассе появится Академия зимних видов спорта
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

30-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
«Нескучный субботник»: сотрудники кемеровского отделения Сбербанка убрались в Кузбасском парке

30-09-2019

«Нескучный субботник»: сотрудники кемеровского отделения Сбербанка убрались в Кузбасском парке
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе

30-09-2019

Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Онлайн по жизни: День Всемирной сети отмечают в последний день сентября в России

30-09-2019

Онлайн по жизни: День Всемирной сети отмечают в последний день сентября в России
Травмоопасное крыльцо: сколько еще жителям ждать ремонта?

30-09-2019

Травмоопасное крыльцо: сколько еще жителям ждать ремонта?