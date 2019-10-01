Три самые большие неприятности, которые могут возникнуть при грузоперевозках

Народная мудрость гласит, что любой переезд равен трем пожарам. Так ли это на самом деле? Нет, если подойти к нему грамотно. Ведь, согласно опыту мувинговых компаний, существует всего три причины, которые служат причиной всех проблем, возникающих при перевозе грузов. И две из них случаются у тех, кто решил заняться этим делом самостоятельно.

Причина первая – неумение распоряжаться временем

Часто мы откладываем самые важные дела на последний момент, а когда он наступает, происходят какие-то непредвиденные ситуации. В итоге часто случается так, что машина уже ждет вас у подъезда, а вы только теперь обнаруживаете, что старый комод не проходит в дверной проем. В результате вы испортите имущество, переплатите водителю за ожидание, а после переезда вам придется делать ремонт и восстанавливать дверной проем.

Начинать подготовку к переезду нужно заранее, желательно за неделю. Разберите весь мебельный гарнитур, рассортируйте его и упакуйте. Если же вы знаете, что в вашем распоряжении только один день подготовки, а своими силами вы все равно не справитесь, попросите помощи у друзей, а лучше обратитесь в мувинговую компанию, которая осуществляет грузоеревозки на профессиональном уровне.

Причина вторая – непредусмотрительность

Прибыв на новое место, вы вдруг обнаруживаете, что дорогой сервант разбит, нужных вещей нигде не найти, зато все сумки набиты ненужным хламом. В итоге придется вновь терпеть непредвиденные финансовые траты, нервничать и злиться. В первую очередь на себя.

Всего этого можно избежать, заранее позаботившись о перечне вещей, которые подлежат перевозу. От ненужного хлама, который вам все равно не пригодится, лучше всего избавиться, чтобы не тратить на него время и деньги. Ценные и хрупкие предметы интерьера следует предварительно упаковать, соблюдая меры дополнительной защиты. Те вещи, которые вам понадобятся при переезде первым делом, рекомендуется поместить в отдельную сумку. Этим самым вы избежите излишней нервотрепки.

Причина третья – неправильный подход к поиску специалистов

Если вы все-таки поняли, что самим вам не справиться, и обратились к помощи профессионалов, это еще не значит, что переезд вам удастся на славу. Ведь случается и так, что вещи собраны, коробки сложены у подъезда, а вы сидите на чемоданах и никак не дождетесь приезда грузчиков. То же может случиться и с грузовой машиной или упаковочными материалами. Налицо недобросовестность специалистов, которым вы доверили грузоперевозку. Тут может быть два исхода: либо вы начинаете нервничать и обращаетесь к другим специалистам, либо дожидаетесь этих, но весь дальнейший процесс переезда удивляетесь непрофессионализму прибывших людей. И вновь в обоих случаях потраченное время, деньги и нервы.

Обычно такие ситуации возникают, когда рабочие нанимаются по объявлению в газете или на столбе возле остановки. Если вы решили прибегнуть к помощи профессионалов, то и ищите именно профессионалов, то есть обращайтесь в мувинговые компании, а не ищите частников.