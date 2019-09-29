СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 29.09.2019

Замена лобового стекла

Как ни крути, но хорошие и крепкие стекла в автомобиле — это залог безопасности и комфортных условий для водителей. Ремонт стекол — достаточно востребованная процедура, ведь с этой проблемой сталкивались практически все автомобилисты. Даже самые аккуратные водители не застрахованы от этого, ведь случайно вылетевший камень из-под встречного автомобиля, навсегда сможет нарушить целостность автостекла. Представленная компания занимается ремонтом лобового стекла.

Особенности процедуры

Рано или поздно, но владельцу транспортного средства придется столкнуться с тем, что нужно будет отремонтировать или полностью заменить лобовое стекло своей ласточки. Такая процедура довольно серьезная и требует быстрого ремонта, ведь если затягивать с этим, то лобовое стекло возможно придется полностью заменить.

В процессе использования, на лобовых стеклах могут появляться трещины, царапины, сколы. Причиной этому зачастую становятся дорожно-транспортные происшествия, камни от колес встречных машин или перепады температуры в салоне и снаружи. Даже маленькая трещина может нанести серьезный урон стеклу, если не заняться вовремя ее ремонтом. Кроме того, такое повреждение часто заставляет продавца делать скидку на свой автомобиль, из-за внешних дефектов.

Представленная компания занимается заменой и ремонтом лобового стекла. Вся процедура проводится следующими манипуляциями:

  • Очищение всей поверхности.
  • Засверливания скола, чтобы трещина в дальнейшем не увеличилась.
  • Подбор марки жидкого стекла.
  • Заливка стекла под давлением.
  • Обработка поверхности ультрафиолетом.
  • Полировка готового покрытия.

Вовремя проведенный ремонт лобового стекла — это возможность сэкономить финансы на дальнейшей замене.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор
Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения
В поселке Трудармейский открыли новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Online «Кузбасс 24»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Погода на выходные: пойдет ли в Кузбассе снег

27-09-2019

Погода на выходные: пойдет ли в Кузбассе снег
Высокие стандарты качества обслуживания: новый офис Райффайзенбанка открылся в областной столице

27-09-2019

Высокие стандарты качества обслуживания: новый офис Райффайзенбанка открылся в областной столице
Вечер в стиле джаз: в южной столице региона состоялся необычный авторский концерт

27-09-2019

Вечер в стиле джаз: в южной столице региона состоялся необычный авторский концерт
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

27-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Соревнования будущего: в Новокузнецке прошел турнир высоких технологий

27-09-2019

Соревнования будущего: в Новокузнецке прошел турнир высоких технологий
Пожилые люди под ударом: в областном УМВД прошел круглый стол на тему профилактики мошенничеств, совершаемых в отношении граждан пожилого возраста

27-09-2019

Пожилые люди под ударом: в областном УМВД прошел круглый стол на тему профилактики мошенничеств, совершаемых в отношении граждан пожилого возраста