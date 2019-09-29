Замена лобового стекла

Как ни крути, но хорошие и крепкие стекла в автомобиле — это залог безопасности и комфортных условий для водителей. Ремонт стекол — достаточно востребованная процедура, ведь с этой проблемой сталкивались практически все автомобилисты. Даже самые аккуратные водители не застрахованы от этого, ведь случайно вылетевший камень из-под встречного автомобиля, навсегда сможет нарушить целостность автостекла. Представленная компания занимается ремонтом лобового стекла.

Особенности процедуры

Рано или поздно, но владельцу транспортного средства придется столкнуться с тем, что нужно будет отремонтировать или полностью заменить лобовое стекло своей ласточки. Такая процедура довольно серьезная и требует быстрого ремонта, ведь если затягивать с этим, то лобовое стекло возможно придется полностью заменить.

В процессе использования, на лобовых стеклах могут появляться трещины, царапины, сколы. Причиной этому зачастую становятся дорожно-транспортные происшествия, камни от колес встречных машин или перепады температуры в салоне и снаружи. Даже маленькая трещина может нанести серьезный урон стеклу, если не заняться вовремя ее ремонтом. Кроме того, такое повреждение часто заставляет продавца делать скидку на свой автомобиль, из-за внешних дефектов.

Представленная компания занимается заменой и ремонтом лобового стекла. Вся процедура проводится следующими манипуляциями:

Очищение всей поверхности.

Засверливания скола, чтобы трещина в дальнейшем не увеличилась.

Подбор марки жидкого стекла.

Заливка стекла под давлением.

Обработка поверхности ультрафиолетом.

Полировка готового покрытия.

Вовремя проведенный ремонт лобового стекла — это возможность сэкономить финансы на дальнейшей замене.