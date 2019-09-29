Стайер — опытный помощник в ремонте транспортного средства

Каждый владелец транспортного средства сталкивался с тем, что рано или поздно приходиться менять масло в автомобиле. Провести технический осмотр и ремонтные работы поможет ближайший автосервис рядом со мной.

Особенности ресурса

Стайер — это сеть автомобильных сервисов. Именно здесь владелец сможет рассчитывать на качественную помощь в ремонте своего транспортного средства, ведь специалисты выполняют более 200 видов работ для 70 марок машин.

Стайер предлагает следующие услуги:

Техническое обслуживание. Эту процедуру нужно выполнять регулярно, ведь с помощью нее можно предотвратить серьезные поломки в автомобиле. Каждый опытный владелец знает, что вовремя проведенный технический осмотр — это возможность продлить жизнь транспортному средству.

Диагностика. Все работы в этом направлении выполняется современным оборудованием, которое позволяет определить даже незначительные поломки.

Ремонт деталей. Обращаясь сюда, клиент сможет рассчитывать на качественные ремонтные работы от высококвалифицированных специалистов.

Токарны, сварочные и другие работы. В эту услугу входят работы, связанные с внешними деталями автомобиля, такими как бампер, лобовое стекло, стеклоподъемники и пр.

Замена масла и фильтров.

Для того, чтобы проверить какие услуги выполняют специалисты, достаточно найти на главной странице форму, где указывают марку и модель автомобиля. После заполнения всех пунктов, пользователь увидит список всех услуг, предлагаемых ему для ремонта автомобиля.

Обращаясь за помощью в Стайер, клиент получает следующие преимущества: