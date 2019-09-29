Стайер — опытный помощник в ремонте транспортного средства

Каждый владелец транспортного средства сталкивался с тем, что рано или поздно приходиться менять масло в автомобиле. Провести технический осмотр и ремонтные работы поможет ближайший автосервис рядом со мной.
Особенности ресурса
Стайер — это сеть автомобильных сервисов. Именно здесь владелец сможет рассчитывать на качественную помощь в ремонте своего транспортного средства, ведь специалисты выполняют более 200 видов работ для 70 марок машин.
Стайер предлагает следующие услуги:
- Техническое обслуживание. Эту процедуру нужно выполнять регулярно, ведь с помощью нее можно предотвратить серьезные поломки в автомобиле. Каждый опытный владелец знает, что вовремя проведенный технический осмотр — это возможность продлить жизнь транспортному средству.
- Диагностика. Все работы в этом направлении выполняется современным оборудованием, которое позволяет определить даже незначительные поломки.
- Ремонт деталей. Обращаясь сюда, клиент сможет рассчитывать на качественные ремонтные работы от высококвалифицированных специалистов.
- Токарны, сварочные и другие работы. В эту услугу входят работы, связанные с внешними деталями автомобиля, такими как бампер, лобовое стекло, стеклоподъемники и пр.
- Замена масла и фильтров.
Для того, чтобы проверить какие услуги выполняют специалисты, достаточно найти на главной странице форму, где указывают марку и модель автомобиля. После заполнения всех пунктов, пользователь увидит список всех услуг, предлагаемых ему для ремонта автомобиля.
Обращаясь за помощью в Стайер, клиент получает следующие преимущества:
- Опытный персонал. Компания уже 24 года на рынке и за это время пополнила свою базу более 300 тысяч клиентов.
- Гарантия на ремонт и запчасти. Если работы были выполнены некачественно, то заказчик всегда сможет получить повторную замену.