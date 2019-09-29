Когтеточки для пушистых любимцев

Кошка – это радость в доме, уют и испорченные предметы интерьера. Маленькие одомашненные хищники семейства кошачьих сохранили инстинкты своих диких собратьев, и точить когти их заставляет сама природа. Эта процедура отлично снимает стресс, помогает тратить излишек энергии, укреплять мускулатуру, растягивать позвоночный столб и снимать старый ороговевший слой с коготков. В естественной среде хвостатые делают «маникюр» о стволы деревьев, домашние любимцы лишены такой возможности, поэтому для них следует приобрести специальные приспособления – когтеточки. Этим Вы остановите разрушительный процесс в доме.

Особенности дряпок

Купить изделие можно в специализированном интернет-магазине зоотоваров Зоодом БЕГЕМОТ. В нашем ассортименте представлены когтеточки разных форм и размеров. Ориентируясь на размеры комнаты и предпочтения мурлыки Вы сможете подобрать оптимальный вариант конструкции.

Когтедралки различаются по типу и материалу покрытия. Опорные части изготавливают из прочной древесины, ДВП, МДФ и ДСП. В качестве покрытия используют:

джут — канаты из волокон одноименного растения семейства мальвовых;

плетеную грубую шерсть – драп, сукно, гобелен;

сизалевую веревку – производится из необработанных волокон листьев агавы;

войлок, ковролин;

пеньковые нити – изготавливаются из растений посевной конопли;

гофрокартон.

Все части дряпки, которые кошка не будет царапать, обшиваются тканью с мягким ворсом — плюшем. Некоторые модели имеют карман для пакета трав или пропитываются специальным спреем, что помогает привлечь и приучить питомца к когтеточке.

Разновидности

Понаблюдайте за своим животным, выясните особенности его характера, привычки и с учетом этого подбирайте конструкцию для лапок-царапок.

В зависимости от применения и установки когтедралки бывают нескольких типов:

Настенные. Оплетенные веревкой плоские дощечки крепятся вертикально на стенах. Чаще всего покрываются сизалем или джутом. Угловые. Состоят из двух досок, которые монтируют на угол двух стен. Некоторые угловые модели делают многоэтажными. Их дополняют площадками, гамаками и другими элементами. Напольные. Конструкции бывают объемными, плоскими и с различными волнами и изгибами.

Существуют также многоуровневые комплексы со всевозможными игрушками, полочками, гамаками, домиками. Они предоставляют пушистому питомцу большую площадь не только для обтачивания коготков, а также для сна и активных игр.