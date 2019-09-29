Когтеточки для пушистых любимцев

Кошка – это радость в доме, уют и испорченные предметы интерьера. Маленькие одомашненные хищники семейства кошачьих сохранили инстинкты своих диких собратьев, и точить когти их заставляет сама природа. Эта процедура отлично снимает стресс, помогает тратить излишек энергии, укреплять мускулатуру, растягивать позвоночный столб и снимать старый ороговевший слой с коготков. В естественной среде хвостатые делают «маникюр» о стволы деревьев, домашние любимцы лишены такой возможности, поэтому для них следует приобрести специальные приспособления – когтеточки. Этим Вы остановите разрушительный процесс в доме.
Особенности дряпок
Купить изделие можно в специализированном интернет-магазине зоотоваров Зоодом БЕГЕМОТ. В нашем ассортименте представлены когтеточки разных форм и размеров. Ориентируясь на размеры комнаты и предпочтения мурлыки Вы сможете подобрать оптимальный вариант конструкции.
Когтедралки различаются по типу и материалу покрытия. Опорные части изготавливают из прочной древесины, ДВП, МДФ и ДСП. В качестве покрытия используют:
- джут — канаты из волокон одноименного растения семейства мальвовых;
- плетеную грубую шерсть – драп, сукно, гобелен;
- сизалевую веревку – производится из необработанных волокон листьев агавы;
- войлок, ковролин;
- пеньковые нити – изготавливаются из растений посевной конопли;
- гофрокартон.
Все части дряпки, которые кошка не будет царапать, обшиваются тканью с мягким ворсом — плюшем. Некоторые модели имеют карман для пакета трав или пропитываются специальным спреем, что помогает привлечь и приучить питомца к когтеточке.
Разновидности
Понаблюдайте за своим животным, выясните особенности его характера, привычки и с учетом этого подбирайте конструкцию для лапок-царапок.
В зависимости от применения и установки когтедралки бывают нескольких типов:
- Настенные. Оплетенные веревкой плоские дощечки крепятся вертикально на стенах. Чаще всего покрываются сизалем или джутом.
- Угловые. Состоят из двух досок, которые монтируют на угол двух стен. Некоторые угловые модели делают многоэтажными. Их дополняют площадками, гамаками и другими элементами.
- Напольные. Конструкции бывают объемными, плоскими и с различными волнами и изгибами.
Существуют также многоуровневые комплексы со всевозможными игрушками, полочками, гамаками, домиками. Они предоставляют пушистому питомцу большую площадь не только для обтачивания коготков, а также для сна и активных игр.