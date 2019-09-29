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Получение паспорта Мальты

Люди со всего мира пытаются получить гражданство другой страны, а именно Мальты. Чем обусловлен такой интерес? Во-первых, самое весомое преимущество — это получать все возможности для европейской интеграции и получить лучшие условия для жизни. Подробнее об этом можно узнать По ссылке.

Прежде чем подавать заявку, нужно ознакомиться с требованиями, которые правительство выдвигает претендентам:

  • Человек обязательно должен быть последний год резидентом средиземного государства. Это не обязывает постоянно находиться на острове, но 14 дней все же нужно провести на Мальте.
  • Возраст больше 18 лет.
  • Если у претендента есть запреты на въезд в европейские страны, то заявка будет отклонена. Также паспорт нельзя получить тем, кто находится в базе данных Интерпола.
  • Также заявитель обязан подтвердить хорошее качество здоровья и предоставить медицинскую страховку.
  • Ежегодный доход — от 10 000 евро или капитал не менее 50 000.

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