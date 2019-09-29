Получение паспорта Мальты

Люди со всего мира пытаются получить гражданство другой страны, а именно Мальты. Чем обусловлен такой интерес? Во-первых, самое весомое преимущество — это получать все возможности для европейской интеграции и получить лучшие условия для жизни. Подробнее об этом можно узнать По ссылке.
Прежде чем подавать заявку, нужно ознакомиться с требованиями, которые правительство выдвигает претендентам:
- Человек обязательно должен быть последний год резидентом средиземного государства. Это не обязывает постоянно находиться на острове, но 14 дней все же нужно провести на Мальте.
- Возраст больше 18 лет.
- Если у претендента есть запреты на въезд в европейские страны, то заявка будет отклонена. Также паспорт нельзя получить тем, кто находится в базе данных Интерпола.
- Также заявитель обязан подтвердить хорошее качество здоровья и предоставить медицинскую страховку.
- Ежегодный доход — от 10 000 евро или капитал не менее 50 000.