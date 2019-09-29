Получение паспорта Мальты

Люди со всего мира пытаются получить гражданство другой страны, а именно Мальты. Чем обусловлен такой интерес? Во-первых, самое весомое преимущество — это получать все возможности для европейской интеграции и получить лучшие условия для жизни. Подробнее об этом можно узнать По ссылке.

Прежде чем подавать заявку, нужно ознакомиться с требованиями, которые правительство выдвигает претендентам: