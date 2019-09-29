Huawei Mate 30 и Mate 30 5G: флагманы нового поколения

Ежегодно мировые бренды представляют миру новые и интересные модели смартфонов. В этот раз внимание привлекла компания HUAWEI, которая решила презентовать одну из самых мощных своих моделей mate 30 и MATE 30 5G.

Характеристики смартфона

Представленные модели — это продолжение линейки Mate. Вместе с мощной камерой, один из смартфонов получил поддержку 5G сетей. Первое, что бросается в глаза — дизайн устройства. В этот раз экран OLED-дисплея составляет 6,62 дюйма. Весь экран занимает больше 87% на всей передней панели. Кроме того, впереди установлена фронтальная камера, а также сканер отпечатка пальцев, который встроен в сам дисплей.

Задняя панель встречает владельца тройной камерой, вместе с двойной вспышкой. Также там расположена эмблема компании. Как и обычно, на левом боку установлена кнопка питания и громкости, а с другой стороны — слот под карту памяти и sim-карту.

Отдельное внимание стоит уделить процессу, ведь это мощнейший HiSilicon Kirin 990. Оперативная память — 8 Гб, встроенной — 128 Гб. Поддерживается карта памяти на 256 Гб. У этой линейки уже не будет Гугл-сервисов, зато разработчики придумали свои собственные аналоги. Новый флагман будет работать на прошивке EMUI 10, которая функционирует на операционной системе Android 10Q.

Линейка Mate выделялась не только из-за большого экрана, но и из-за мощных камер. Представленные модели оснащены тройной камерой и двойной светодиодной вспышкой. Кроме того, камера поддерживает стабилизацию изображения, а также записывает видео в максимальном разрешении 4К.

Источник: https://acro-phone.ru/smartfony/huawei-mate-30-i-mate-30-5g-obzor .