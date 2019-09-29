Ремонт квартиры под ключ

После покупки квартиры, особенно в новостройке, большинство владельцев ожидает ремонт. Если есть ограничения по финансам, то лучше все делать самостоятельно, а если нет — доверить работы профессионалу. Строительная компания АСК Триан предлагает ремонт квартир под ключ.

Этапы ремонта квартиры

Если человек стал счастливым обладателем квартиры в новостройке, то скорее всего придется тратить еще финансы и силы на ремонтные работы. Большинство современных квартир, которые предлагают застройщики, не имеют внешнего обустройства, поэтому владелец должен сделать все по своему вкусу.

Доверяя ремонт специалисту, человек может не переживать о качестве, ведь все работы будут выполнены опытными профессионалами. Все ремонтные работы проводят в четыре этапа:

Первый этап. Первоначально подготавливают всю квартиру к началу ремонта. По необходимости проводят демонтаж стен и перегородок. Кроме того, на этом этапе работы проводят электромонтажные работы, а также выравнивание оконных отсеков.

Второй этап. На нем уже переходят к сантехническим работам, а именно установке сантехники в санузле. Кроме того, вместе с ними отделяют и утепляют балкон, возводят потолки и устанавливают вентиляцию.

Третий этап. Это этап, связан больше с отделочными работами, куда входят: малярные работы по потолкам и стенам, выравнивание напольного покрытия. Также устанавливают розетки и выключатели.

Четвертый этап. В завершении строители устанавливают напольное покрытие и убирают всю квартиру.

АСК Триан помимо качественно выполненных работ, предлагает клиентам еще и дополнительные преимущества: