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Новости партнеров 29.09.2019

Как найти радио без рекламы

Есть виды профессий, позволяющих не только качественно выполнять свою работу, но и при этом наслаждаться музыкой. Дальнобойщики, швеи, слесаря и многие другие специалисты, с удовольствием, во время работы, прислушиваются к любимым мелодиям, иногда подпевая известным певцам. Да, такая картина знакома многим. Но нужно признать, что если ранее, большинство радио действительно радовало хорошей музыкой, звучащей практически без остановки.

То сейчас большая часть радио, перестало радовать своих слушателей таким аспектом. Постоянное включение рекламы между песнями, с каждым разом, вызывает раздражение все у большего количества людей. Поэтому неудивительно, что после нескольких часов прослушивания музыки в сочетании с рекламными предложениями, многие люди приступают к поиску лучшего радио.

Особенности поиска радио

В наши дни, найти радиостанцию несложно. Достаточно воспользоваться телефоном, и включить радио. Но, как правило, таким образом, находится лишь ограниченное их число. Зависит это количество от местоположения города, в котором находится человек. Например, в больших городах количество радиостанций существенно превышает число тех, что находятся в маленьких городах и поселках.

Поэтому чаще используется сейчас для поиска радиостанции интернет. В нем, действительно их можно обнаружить огромнейшее разнообразие. И среди этого разнообразия, можно найти радиостанцию, непросто на котором крутят редко рекламу, а вообще не занимаются ее трансляцией. Казалось бы, такую радиостанцию найти невозможно. Но это не так. Например, одной из таких радиостанций, является «Radio Five». Подключится к этой радиостанции несложно. Все что нужно, так это на сайте radiofive.ru нажать на кнопку включения и все, можно наслаждаться музыкой.

Что крутят по радио «Radio Five»

Конечно, у каждого человека имеются свои пожелания относительно того, что им хочется слушать. Радиостанция «Radio Five» отличается не только отсутствием на ней рекламы, но также и возможностью принимать участие в оценивании транслируемых песен. Все что нужно, так это на сайте нажать нравится данная песня или нет.

Присутствует на сайте и плейлист, позволяющий сразу узнать, что можно будет прослушать на этом радио в ближайшее время. Но если внимательней ознакомится с этим плейлистом, то большая часть ценителей современной музыки приятно удивится. Ведь тут прокручиваются лишь современные треки, пользующиеся популярностью во всем мире.

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