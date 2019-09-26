Аниматор на День Рождения ребенка

В наше время стало очень модным отмечать детский день рождения в каком-то определенном стиле или тематике. Сейчас можно устроить праздник с героями из любимого мультфильма или фильма и оформить помещение и праздничный стол в этом стиле. Как правило, все необходимые для этого атрибуты продаются в специализированных магазинах. Для мероприятия потребуются посуда, воздушные шары, гирлянда, хлопушки и т.д. в выбранном стиле. Например, у нас вы можете заказать аниматора на день рождения ребенка в стиле «Щенячий патруль» (выбор за Вами, ассортимент современных мультфильмов и различных тематик огромен). Для этого вам необходимо оформить помещение, где будет проходить праздник. Сначала нужно украсить комнату, разместить на стенах гирлянду-растяжку, развесить баннеры или поздравительные плакаты, можно также разместить на стенах фотографии именинника, украсить помещение воздушными шарами, можно половину шаров наполнить гелием и разместить под потолком, а другую половину надуть воздухом, и они будут красиво лежать на полу. Затем следует организовать фотозону, если, конечно, у вас есть это в планах. И последнее в украшении, но вовсе не по значению, это кэнди-бар в стиле «Щенячий патруль»: это могут быть различные сладкие угощения для именинника и его гостей (и тут вашей фантазии нет предела), напитки, фрукты и, конечно же, праздничный торт (высший разряд, если он тоже будет выполнен в основной концепции вечеринки). Вот ваш дом и готов к встрече гостей.

Но как и чем занять и развлечь ребятишек? Отличный вариант — пригласить аниматора на дом в Новосибирске. На самом деле, это очень удобно и совсем не накладно в плане бюджета. Только представьте себе радость именинника и его гостей, когда он увидит на пороге своего дома настоящего любимого мультяшного героя! Это самый настоящий взрыв положительных эмоций и буря позитива. Пригласив аниматора на день рождения, вы получаете гарантированное веселье и вовлеченность в игру всех маленьких гостей. Детская анимационная программа включает в себя музыкальное сопровождение, различные игры и конкурсы, которые подбираются аниматором, в зависимости от возраста ребят, мыльные пузыри, фигурки из шариков-сосисок в подарок каждому ребенку, вынос праздничного тортика, шутки, всесилье и смех. В дополнение к анимационной программе Вы можете заказать шоу мыльных пузырей в Новосибирске, или, например, бумажную или ленточную дискотеку, научное или крио-шоу, все зависит от Вашей фантазии и бюджета.