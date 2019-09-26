Займы онлайн — один из способов решить временные денежные проблемы

Наша жизнь непредсказуема и в ней часто возникают ситуации, которые требуют срочного решения финансовых вопросов. К сожалению, не всегда мы располагаем свободными средствами. Выходом в такой ситуации будет занять необходимую сумму до заработной платы.

К сожалению, крупные финансовые учреждения не всегда идут навстречу и готовы помочь небольшими суммами на маленький срок. Получить экспресс заём онлайн на карту Кукуруза или других банков в МФО намного проще. Вам нужно лишь внести свои анкетные данные в специальную форму. Дальше нужно немного подождать решения данной организации. На указанный вами в анкете номер придёт сообщение, в котором вы узнаете о решении. Сразу после этого с вами заключает договор, и сумма займа переводится на Яндекс Деньги, QIWI или банковскую карту без отказа и необходимости собирать большое число различных документов.

Таким доступным способом будет рада помочь вам любая микрофинансовая организация, зарегистрированная в ЦБ. Онлайн сервис в МФО даёт возможность оформлять экспресс займы круглосуточно. Все обращения обрабатываются даже в выходные и праздничные дни.

Требования к заёмщикам в МФО

Условия достаточно просты и лояльны. Подходящий возраст для заёмщика начинается с двадцати одного года и распространяется вплоть до почтенного пенсионного возраста, — до семидесяти четырёх лет. Социальный статус значения не имеет, учитесь ли вы, работаете ли вы, находитесь в декрете, либо же на пенсии, микрофинансовые организации открывают свои двери для всех. Одним из главных условий для заёмщика — наличие Российского гражданства и паспорта, свидетельствующего об этом. Кроме того, требуется наличие постоянной или временной регистрации.

У вас есть возможность получить срочно без поручителей и справок деньги на любые необходимые вам нужды. Это позволит решить проблемы в кратчайшие сроки.

Экспресс займ — процедура оформления

Удобство оформления заключается в том, что вы можете сделать это полностью дистанционно. Необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте. Затем можете оформить заявку на мини заём экспресс, которая отправится на обработку. Необходимо указать точные паспортные данные, уточнить все имеющиеся источники дохода и после этого указать требуемую сумму.

Принятие решения по заявке происходит в течение тридцати минут. После этого деньги перечисляются компанией на указанные вами реквизиты.

Преимущества займов в МФО

Возможность оформить экспресс заём без отказа круглосуточно и дистанционно.

Минимум документов для обращения. Справка о доходах не требуется.

Никаких скрытых комиссий. Точную сумму к возврату вы можете рассчитать в калькуляторе на сайте.

Бонусная система позволит оплатить часть долга баллами.

Возможность как продлевать договор экспресс-займа, так и погашать заём досрочно.

Подтверждение всех ваших платежей смс-сообщениями.

Специалисты технической поддержки любой МФО будут рады ответить на ваши вопросы. Обращайтесь по телефону или через чат на сайте.