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Новости партнеров 26.09.2019

Выкуп квартиры за несколько дней: преимущества процедуры

Выкуп квартиры за несколько дней: преимущества процедуры

Каждый человек мечтает иметь свой собственный уголок, куда он сможет прийти после тяжелого трудового дня. Поиск и покупка недвижимости — это ответственная задача, которая требует массу знаний и умений. Компания https://miel-chistye-prudy.ru/ специализируется на срочном выкупе и продаже квартир.

Как происходит процедура срочного выкупа квартиры

Срочный выкуп квартиры в Москве — это достаточно популярная процедура за последнее время. Именно эту услугу оказывает агентство недвижимости МИЭЛЬ Чистые Пруды. У большинства могут произойти ситуации, когда нужно будет срочно нужны деньги. Для владельцев квартиры эта проблема может быстро разрешиться, если воспользоваться помощью специалиста. Не нужно будет искать покупателя и выставлять объявления, ведь вся процедура пройдет быстро и с максимальной выгодой для владельца.

Сама процедура имеет следующие преимущества:

  • Выкуп квартиры всего за 3 дня. Выбирая срочный выкуп квартиры, не нужно будет тратить время на поиск покупателя и просмотр недвижимости.  Специалисты самостоятельно выкупят недвижимость за несколько дней, а потом уже будут искать на нее покупателя. То есть от начала обращения в компанию и до получения финансовых средств пройдет всего пару дней.
  • Возможность получить аванс. Сотрудники агентства понимают, что финансы могут понадобится в самый неподходящий момент. Именно по этой причине, человек может получить часть суммы в срочном порядке за свою недвижимость. Аванс переводят на карту или выдают наличными.
  • Многолетний опыт. Уже более 30 лет компании занимается выкупом и продажей недвижимости. Благодаря наработанному опыту, каждый клиент получит индивидуальный подход и высококачественную помощь. 

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