Как правильно выбрать металлические лотки

Во время укладки электротехнических кабелей используют лотки металлические. Найти подходящий лоток ЛМ можно на этом ресурсе.

Как правильно выбрать кабельные лотки?

Металлические лотки используются в работах, связанных с прокладкой рабочих линий электропередач. Изготавливают эту деталь из высококачественной стали. Чтобы увеличить эксплуатационные характеристики изделия, их дополнительно покрывают гальванической оцинковкой.

Чтобы выбрать подходящий металлический лоток, потребители должны ориентироваться на следующие характеристики:

Если лотки нужны для телекоммуникационных проводов, то лучше всего выбирать девайс с высокой стенкой, чтобы можно было уложить все в несколько слоев.

На размер конструкции и ее вид влияет диаметр кабелей. Высота стенки должна быть выше прокладываемого кабеля, а ширина должна составлять несколько суммированных диаметров.

Лотки лестничного типа несут наибольшую нагрузку, поэтому чем толще конструкция, тем выше ее прочность.

Неперфорированные лотки с крышкой наилучше закрывают проводящие кабеля от воды и других частиц.

Проволочные конструкции используют для кабельных линий сложной геометрии.

Если провод подвержен серьезным нагреваниям, то выбирают широкий короб с невысокими бортами. Если нужно соблюдать требования по отводу тепла, то используют перфорированные или проволочные лотки.

ООО “ТЦ ЭМИ” была основана акционерами ведущих заводов-производителей и уже работает успешно 15 лет подряд. Основное направление компании — комплексная поставка электромонтажных изделий. К ним относят: лотки и кабельные коробы, кабельные муфты, полосы и профили монтажные, электромонтажные коробки, кабельные сборные конструкции.